¡Ö¤Ê¤ó¤«°ã¤¦¡Ä¡×Îø¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤ËÃËÀ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬°ú¤¯¡ÈÌµ¼«³Ð¤ÊNGÂÐ±þ¡É¤È¤Ï
½çÄ´¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢µÞ¤ËÈà¤ÎÊÖ¿®¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ë¡£¥Ç¡¼¥È¤ÎÏÃÂê¤¬Âù¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¡È»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Î°ãÏÂ´¶¡É¤Ë¥â¥ä¥Ã¤È¤·¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¼Â¤Ï¤³¤ÎÃÊ³¬¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢¤Þ¤Àµ¤»ý¤Á¤¬¸Ç¤Þ¤ê¤¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¸ÀÆ°¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥¤òÆ§¤ß¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Îø¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤ËÃËÀ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬°ú¤¯¡ÈÌµ¼«³Ð¤ÊNGÂÐ±þ¡É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
µÞ¤¤¤Çµ÷Î¥¤òµÍ¤á¤¹¤®¤ë
¤Þ¤À´Ø·¸¤¬Àõ¤¤¤Î¤Ë¡¢Ã»´ü´Ö¤Ç²ñ¤¦ÉÑÅÙ¤òÁý¤ä¤·¤¿¤ê¡¢Í½Äê¤ò¥°¥¤¥°¥¤µÍ¤á¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤½¤ó¤Ê»þ¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ú¡¼¥¹¤¬Áá¤¤¤«¤â¡×¤È¥Ö¥ì¡¼¥¤òÆ§¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦ÃËÀ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¹¥°Õ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢½é´ü¤ÏµÞ¤¬¤º¡¢¤Û¤É¤è¤¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç´Ø·¸¤¬°é¤ÄÍ¾Íµ¤ò»Ä¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÎÈ¿±þ¤¬½Å¤¤
Îã¤¨¤ÐÃËÀ¤Î·Ú¤¤¾éÃÌ¤Ë¿¿ÌÌÌÜ¤ËÊÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢Ë«¤á¸ÀÍÕ¤ËÂÐ¤·¤Æ²áÅÙ¤Ë¸¬Â½¤·¤¿¤ê¡£
¡Ö¤´¤á¤ó¤Í¡×¡ÖÌÂÏÇ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤òÏ¢È¯¤¹¤ë¤Î¤â½Å¤¯¸«¤é¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¤ÏÎø¤Î½é´üÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡Èµ¤·Ú¤µ¡É¤òµá¤á¤ë¤¿¤á¡¢¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë½Å¤¿¤¯¤Ê¤ë¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬Îä¤á¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«¸Ê³«¼¨¤¬¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤¹¤®¤ë
Îø¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Ë¡¢¼«¸ÊÈÝÄê¤ä²áµî¤ÎÎø°¦ÏÃ¤ò¿¼¤¯¸ì¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤½¤ó¤Ê»þ¡¢ÃËÀ¤Ï¡Ö¤³¤ÎÀè¡¢»Ù¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤Ê¡©¡×¤ÈµÞ¤Ë¿µ½Å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼å¤µ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ï°¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿®Íê´Ø·¸¤¬ÃÛ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃÊ³¬¤Ç¤ÏµÕ¸ú²Ì¤Ç¤¹¡£
Îø¤¬Æ°¤½Ð¤¹½é´ü¤Ï¡¢¤¿¤Ã¤¿°ì¤Ä¤Î¡È°ãÏÂ´¶¡É¤ÇÎ®¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤ëÁ¡ºÙ¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¾Ç¤é¤º¡¢½Å¤¯¤Ê¤é¤º¡¢ÌÀ¤ë¤µ¤ò¥¡¼¥×¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤æ¤ë¤ä¤«¤Ëµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
