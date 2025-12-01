¸å¤í»Ñ¤¬¼ãÊÖ¤ë¡££±Æü£±¥»¥Ã¥È¡Ú¥Ï¥ßÆù¡¦ÇÇØ¡¦¸ª¤³¤ê¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ²ò¾Ã¤¹¤ë¡Û´ÊÃ±¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á
¤Õ¤È¼Ì¿¿¤Ë¼Ì¤ê¹þ¤ó¤À¼«Ê¬¤Î¸å¤í»Ñ¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«ÇØÃæ¤¬´Ý¤¯¸«¤¨¤ë¡Ä¡©¡×¤È¥É¥¥Ã¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£¼Â¤Ï¡¢¥Ï¥ßÆù¡¦ÇÇØ¡¦¸ª¤³¤ê¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡ÈÇØÃæ¤Î¹Å¤µ¡É¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ëÂç¿ÍÀ¤Âå¤Î¶¦ÄÌ¥È¥é¥Ö¥ë¡£¥¹¥Þ¥Û¤ä¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯¤Ç¸ª¹Ã¹ü¤Þ¤ï¤ê¤¬¸Ç¤Þ¤ë¤È¡¢ÇØÃæ¤¬¹¤¯¸«¤¨¡¢Ç¯Îð°Ê¾å¤ËÏ·¤±¤¿°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ËèÆü£±¥»¥Ã¥È¤Î´ÊÃ±¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ÇÇØÃæ¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤É·Ú¤¯¡¢¸å¤í»Ñ¤Þ¤Ç¼ãÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇØÃæ¤Î¡È¤¿¤ë¤ß¡¦´Ý¤Þ¤ê¡É¤¬Ï·¤±¸«¤¨¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ëÍýÍ³
ÇØÃæ¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¥Ñ¡¼¥Ä¤Î¤¿¤á¡¢ÊÑ²½¤Ëµ¤¤Å¤¤Ë¤¯¤¤¾ì½ê¡£ÆÃ¤Ë40Âå°Ê¹ß¤Ï¡¢¸ª¹Ã¹ü¤Þ¤ï¤ê¤Î¶ÚÆù¤¬¹Å¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ÇÇØÃæ¤¬¹¤¬¤ê¡¢¥Ï¥ßÆù¤¬¤Ä¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÇÇØ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¢¤´¤¬Á°¤Ë½Ð¤Æ¡¢¼ó¡Á¸ª¤Î¥é¥¤¥ó¤Þ¤ÇÊø¤ì¡¢Á´ÂÎ¤¬¤º¤ó¤°¤ê¸«¤¨¤ë¸¶°ø¤Ë¡£
¥Ï¥ßÆù¡¦ÇÇØ¡¦¸ª¤³¤ê¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ²ò¾Ã¤¹¤ë´ÊÃ±¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á
¡Ê£±¡Ë¾²¤ËÂ¤òÊø¤·¤ÆºÂ¤Ã¤Æ¡¢ÊÒ¼ê¤Ï¸ª¤Î²¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¾²¤Ë¤Ä¤¡¢¤â¤¦ÊÒÊý¤Î¼ê¤ÏÈ¿ÂÐÂ¦¤Î¾åÊý¸þ¤Ë¿¤Ð¤·¤Æ»ëÀþ¤ò¿¤Ð¤·¤¿¼ê¤Î»ØÀè¤Ë¸þ¤±¤Þ¤¹
¡Ê£²¡ËÇØÃæ¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¾å¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¤Ò¤¸¤ò¶Ê¤²¤Ê¤¬¤é²¼¤í¤¹
¢¥¤Ò¤¸¤ÏÂÎ¤Î¸å¤íÊý¸þ¤Ë°ú¤¡¢¤Ò¤¸¤ÎÆ°¤¤òÄÉ¤¦¤è¤¦¤Ë»ëÀþ¤â°ÜÆ°¤µ¤»¤Þ¤¹
¡Ê£±¡Ë¡¢¡Ê£²¡Ë¤È¥ê¥º¥ß¥«¥ë¤Ë£µ¡Á10²ó¹Ô¤¤¡¢È¿ÂÐÂ¦¤âÆ±ÍÍ¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢´üÂÔ¤¹¤ë¸ú²Ì¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÏÓ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¡¢ÏÆ¤Î²¼¤ò¿¤Ð¤¹¤³¤È¡×¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤Ò¤¸¤ò²¼¤í¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢É¬¤º¤Ò¤¸¤Ï¿ÈÂÎ¤Î¸å¤í¤Ë¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë°ú¤¯¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¡ã¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á´Æ½¤¡§Àî¿Í¾Íµ¡ä
🌼¸å¤í»Ñ¤ÎÏ·¤±¸«¤¨¤Ï¡È¸ª¹Ã¹ü¤Î¸Ç¤µ¡É¤¬¸¶°ø¡££±Æü£³¥»¥Ã¥È¡ÚÇØÃæ¤¬Äù¤Þ¤ë¡Û´ÊÃ±¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á