¤³¤ó¤ÊÍ¶¤¤Ê¸¶ç¤ËÍ×Ãí°Õ¡£Éâµ¤À¤ÊÃËÀ¤¬¤è¤¯¸ý¤Ë¤¹¤ë¡Ö¥»¥ê¥Õ¡×
¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡¢½÷À¤È¤·¤Æ¤ÏÉâµ¤À¤ÎÃËÀ¤È¤Ï¸òºÝ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜ²»¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¤É¤ó¤ÊÃËÀ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«ËÜÀ¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤·¡¢ºÇ½é¤Î°õ¾Ý¤À¤±¤Ç¤ÏÉâµ¤À¤«¤É¤¦¤«È½ÃÇ¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤¬¸½¼Â¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Éâµ¤À¤ÊÃËÀ¤¬¤è¤¯¸ý¤Ë¤¹¤ë¡Ö¥»¥ê¥Õ¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃËÀ¤ÎËÜÀ¤ò¸«¶Ë¤á¤ë»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤¢¤Þ¤ê¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¡×
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÃËÀ¤«¤é¡Ö¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤¢¤Þ¤ê¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Ë¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¡£
¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁ°¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡Ä¡×
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÃËÀ¤Ë¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁ°¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡Ä¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖËÜ²»¤Ç¤Ï»ä¤ÈÉÕ¤¹ç¤¤¤¿¤¤¤ó¤À¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£
¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤â¤Þ¤¿ÃËÀ¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¸½¾õ¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Î´Ø·¸À¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤È¤ÏÈëÌ©¤Î´Ø·¸¤ò·ë¤Ó¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½ÀÂç¤Ç¤¹¡£
¡ÖÃË½÷¤Î´Ö¤Ç¤âÍ§¾ð¤ÏÀ®Î©¤¹¤ë¡×
°ÕÃæ¤ÎÃËÀ¤¬¡ÖÃË½÷¤Î´Ö¤Ç¤âÍ§¾ð¤ÏÀ®Î©¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥»¥ê¥Õ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢Í×Ãí°Õ¿ÍÊª¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÃËÀ¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¡ÖÍ§Ã£¤À¤«¤é¡Ä¡×¤ÈÂ¾¤Î½÷À¤È¤Î¸òÍ§¤ò¤ä¤á¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢Ê¿µ¤¤Ç¼«Ê¬°Ê³°¤Î½÷À¤È£²¿Í¤¤ê¤Ç¿©»ö¤äÍ·¤Ó¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¥»¥ê¥Õ¤òÊ¿µ¤¤Ç¸ý¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÃËÀ¤¬Éâµ¤À¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Èà½÷°Ê³°¤Î½÷À¤È¤Ï°ìÀþ¤òÃÖ¤¯¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢¸òºÝ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¿µ½Å¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
