¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹³ùÅÄÂçÃÏ¤¬¡¢¥Þ¥óU¤Î¥¢¥Þ¥É¡¦¥Ç¥£¥¢¥í¤òÃÆ¤Èô¤Ð¤·¤¿
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É1Éô¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö11·î30Æü¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè13Àá¤Ç¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÈÂÐÀï¤·¡¢1-2¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½MF³ùÅÄÂçÃÏ¤ÏÁê¼ê¤òÃÆ¤Èô¤Ð¤¹ÎÏ¶¯¤¤¥¿¥Ã¥¯¥ë¤Ç¤Î¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¤È¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÁÏ½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥Û¡¼¥à¤Ë¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ò·Þ¤¨¤¿¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤ÏÁ°È¾36Ê¬¤ËFW¥¸¥ã¥ó¡á¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥Þ¥Æ¥¿¤ÎPK¤ÇÀèÀ©¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸åÈ¾¤Ë2ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ìµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£¥ê¡¼¥°Àï4»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¹õÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç³ùÅÄ¤Ï11»î¹çÏ¢Â³¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£ÆÀÅÀ¤Ë¤ÏÍí¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¼éÈ÷¤ÇÀäÂç¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÁ°È¾19Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤À¡£
¡¡¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ç¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¹¶¤á¹þ¤â¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î³ùÅÄ¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤¿¡£MF¥¢¥Þ¥É¡¦¥Ç¥£¥¢¥í¤òÎÏ¶¯¤¤¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ÇÃÆ¤Èô¤Ð¤·¤Æ¹¶·â¤Î²ê¤òÅ¦¤ß¼è¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ü¡¼¥ë¤òÁ°¤Ø±¿¤Ó¡¢±¦¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ø¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ò¶¡µë¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤¿FW¥¤¥¹¥Þ¥¤¥é¡¦¥µ¡¼¥ë¤Î¥¯¥í¥¹¤ÏÁê¼êDF¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£Áê¼ê¤È¤Î¶¥¤ê¹ç¤¤¤Ë¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ÇÉé¤±¤Ê¤¤¶¯¤µ¤ÈÌ£Êý¤Ø¤ÎÃúÇ«¤Ê¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤Î¹ä½ÀÊ»¤»»ý¤Ä¤È¤³¤í¤ò¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¤Ç¼¨¤·¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡¢³ùÅÄ¤Î¥¿¥Ã¥¯¥ë¤«¤é¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤Î°ìÏ¢¤Î¥×¥ì¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤«¤Ã¤Á¤ç¤¨¤¨¡ª¡ª¡×¡Ö¥¿¥Ã¥¯¥ë¤Î¸å¤ÎÆ°¤¤¬Áá¤¯¤ÆÌµÂÌ¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹ÎÉ¤¹¤®¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë