1日前引けの日経平均株価は5日ぶり反落。前週末比846.60円（-1.68％）安の4万9407.31円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は362、値下がりは1191、変わらずは52と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均マイナス寄与度は240.66円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ファストリ <9983>が72.2円、フジクラ <5803>が51.48円、ＳＢＧ <9984>が47.13円、ＴＤＫ <6762>が27.33円と並んだ。



プラス寄与度トップはセコム <9735>で、日経平均を4.61円押し上げ。次いで村田製 <6981>が3.69円、住友電 <5802>が3.18円、東エレク <8035>が3.01円、ＳＭＣ <6273>が2.47円と続いた。



業種別では33業種中31業種が下落し、上昇は銀行、金属製品の2業種のみ。値下がり1位は鉱業で、以下、非鉄金属、不動産、電気・ガス、建設、電気機器が並んだ。



株探ニュース

