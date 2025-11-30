¡ÚÀ¸Ç¯·îÆüÀê¤¤¡Û¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀ¸Ç¯·îÆü¤«¤éÆ³¤«¤ì¤ë¡Ô2025Ç¯12·î¤Î±¿Àª¡Õ
¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÇ¯Ëö¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡££±Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤¤¤«¤¬¤Ã¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼«¿È¤Î2025Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤ÏÃ£À®¤Ç¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤ä¤ê»Ä¤·¤¿¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ¾¯¤·Áá¤¤¤Ç¤¹¤¬ÍèÇ¯¤Î²á¤´¤·Êý¤ò·è¤á¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤ÏÂç»ö¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡ª¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀ¸Ç¯·îÆü¤«¤éÆ³¤«¤ì¤ë¡Ô2025Ç¯12·î¤Î±¿Àª¡Õ¤ò¡ÖYUKI'sÉ÷¿å¡×¤ÎÌî¸ýÍ³µ¯»Ò¤¬¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
🌼¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀ¸Ç¯·îÆü¤«¤éÆ³¤«¤ì¤ë¡È¥¿¥¤¥×¡É¤òÈ½ÊÌ¤¹¤ëÊýË¡
Lacmoi¡Ê¥é¥Ã¥¯¥â¥¢¡Ë
Slivenue¡Ê¥¹¥ê¥ô¥§¥Ë¥å¡¼¡Ë
±¿µ¤¤Ï¸½¾õ°Ý»ý¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼õ¤±¿È¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¼«¸Ê¼çÄ¥¤Ï¹µ¤¨¤Æ¼þ¤ê¤ÎÎ®¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»×¤ï¤Ì¤³¤È¤¬µ¯¤¤¿¤ê»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤âÃ¯¤âÀÕ¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Âç¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Salasvan¡Ê¥µ¥é¥¹¥ô¥¡¥ó¡Ë
½¼¼Â¤·¤¿»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤½¤¦¤Ê¤È¤¡£±¿µ¤¤Ï¶¯¤¤¤¿¤á¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤â¤ª»Å»ö¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ë»ö¤¬±¿¤Ó¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¸ò¾Ä»ö¤â¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤Ë¸þ¤±¤Æ±¿µ¤¤Ï½ù¡¹¤Ë¼å¤Þ¤ë¤¿¤áÁá¤á¤Ë¹ÔÆ°¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Bloomie¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥ß¡¼¡Ë
ºâ±¿¤Î¤¢¤ë¤È¤¡£¤ª¶â¤ÎÆ°¤¤äÎ®¤ì¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á½Ð¤ë¤âÆþ¤ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÎÅØÎÏ¤¬Êó½·¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤¢¤é¤ï¤ì¤ë¤È¤¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¶â¤ÎÎ®¤ì¤¬¼«Ê¬¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤Ïº£¸å¤ÎÊý¸þÀ¤Î½¤Àµ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ganarbien¡Ê¥¬¥Ê¡¼¥Ó¥¢¥ó¡Ë
ºÆ²ñ±¿¤Î¶¯¤Þ¤ë¤È¤¡£²áµî¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ë¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤·¤Æ¤ß¤ë¤ÈºÆ¤Ó¤Î¤´±ï¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£°ÊÁ°Äü¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤âºÆÄ©Àï¤¹¤ë¤Î¤ËÎÉ¤¤¤È¤¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ËºÆ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Palansophie¡Ê¥Ñ¥é¥ó¥½¥Õ¥£¡¼¡Ë
ÃÏ¤ËÂ¤¬¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤¤È¤¡£¼«³Ð¤Ï¤Ê¤¯¤È¤â¤Ê¤ó¤À¤«Éâ¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Î¤¿¤á·èÃÇ¤´¤È¤ÏÈò¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´Ä¶¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤âNG¤Ç¤¹¡£Çº¤à¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÆ°¤¯¤È¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸½¾õ°Ý»ý¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ç¤¹¡£
Aulavignon¡Ê¥ª¡¼¥é¥ô¥£¥Ë¥ç¥ó¡Ë
ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤âÌÜÎ©¤Ä¤È¤¡£Ç¯±¿¤¬¼å¤¤¤¿¤á°ÌÜÎ©¤Á¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¼«¸Ê¼çÄ¥¤ä¼«¿È¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò´Ó¤¯¤³¤È¤Ï¹µ¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥×¥é¥¤¥É¤Ï°ìÃ¶¤ª¤¤¤ÆÁÇÄ¾¤Ë¿Í¤ÎÏÃ¤ä¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë°Õ¼±¤ò¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Parvie¡Ê¥Ñ¥ë¥ô¥£¡¼¡Ë
±¿µ¤¤Ï¼å¤¯ÄäÂÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áÇ¯Ëö¤À¤«¤é¤ÈÄ¥¤êÀÚ¤Ã¤ÆÌµÍý¤ò¤·¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤Ë·ò¹¯ÌÌ¤Ë¤âµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£°û¤ß¤¹¤®¿©¤Ù¤¹¤®¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¡¢ËºÇ¯²ñ¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤âÍ¾Íµ¤ò¤â¤Ã¤ÆÂÐ±þ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Surlouis¡Ê¥µ¡¼¥ë¥¤¡Ë
·èÃÇ¤Î¤È¤¡£Ç¯Ëö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÍèÇ¯¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤³¤³¤Ç·èÃÇ¤·¤Æ¼Â¹Ô¤¹¤ë¤Î¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ç¯ÌÀ¤±1·î¤Ï±¿µ¤¤¬¼å¤¯ÄäÂÚ¤¹¤ë¤¿¤áº£Ç¯Ãæ¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÄÏ¤à¤³¤È¤Çº£¸å¤ÎÈôÌö¤òÂç¤¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Devality¡Ê¥Ç¥£¥ô¥¡¥ê¥Æ¥£¡Ë
ÄÉ¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡£ÍèÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¿·¤·¤¤Èâ¤ò¤¤¤¯¤Ä¤â³«¤±¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£±¿µ¤¤Î¸å²¡¤·¤¬¤¢¤ê¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬Æ°¤¯¤³¤È¤ÇÉ¬Í×¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£¤Þ¤Ç¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ËÇû¤é¤ì¤º¤Ë¼«Í³¤ËÆ°¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Deviage¡Ê¥Ç¥ô¥£¥¢¡¼¥¸¥å¡Ë
±¿µ¤¤ÏÍèÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ½ù¡¹¤ËÆ°¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤È¤¡£°ÊÁ°¤«¤éµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£º£¸å¤ÎÊý¸þÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤³¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¤·è¤á¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Hanuexy¡Ê¥Ï¥Ì¡¼¥¯¥·¥£¡Ë
±¿µ¤¤Ï¸½¾õ°Ý»ý¤Î¤È¤¡£¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò»Ï¤á¤¿¤ê´Ä¶¤òÊÑ¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¹µ¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é±¿µ¤¤ÏÄäÂÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¿·¤·¤¤²ê¤¬°é¤Á¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤Ç¤¹¡£º£¤Î´Ä¶¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î±¿Àª¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡Ç¯±¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ëè·î¤Î¥Ð¥¤¥ª¥ê¥º¥à¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤é¤·¤¯µ±¤±¤Þ¤¹¡£¿ÍÀ¸¤ÏÊÑ²½¤ÎÏ¢Â³¡£¶²¤ì¤º¤ËÍ¦µ¤¤ò¤â¤Ã¤ÆÊÑ²½¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡ãÀê¤¤¡§¡ÖYUKI'sÉ÷¿å¡×Ìî¸ýÍ³µ¯»Ò¡ä