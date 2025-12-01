¾åÅÄ¿¸Ìé¤¬´ë²è¡¦´ÆÆÄ¡¦½Ð±é¤Î»°Ìò¤Ç½Ä·¿¥·¥ç¡¼¥È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼»²Àï¡¡µµÍüÏÂÌé¤â½Ð±é¡Ö¤¦¤¨¤À¤·¤ó¤ä³¦·¨¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡×¤Î¾åÅÄ¿¸Ìé¡Ê55¡Ë¤¬½Ä·¿¥·¥ç¡¼¥È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë½éÄ©Àï¤·¡¢´ë²è¡¢´ÆÆÄ¡¢½Ð±é¤Î»°Ìò¤òÌ³¤á¤ë¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö¤¦¤¨¤À¤·¤ó¤ä³¦·¨¡×¤Ç¡¢¾åÅÄ¤¬Ä¹Ç¯½ñ¤¤¿¤á¤Æ¤¤¿¥Í¥¿¤ä¹½ÁÛ¤ò¡Ö±ÇÁüºîÉÊ¤È¤·¤ÆÈ¯¿®¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤éÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡¢¿·»þÂå¤Î¥³¥ó¥È¥·¥ê¡¼¥º¡£1Æü¤«¤é¸ø¼°TikTok¤ÇÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡¡¾åÅÄ¤È15Ç¯Íè¤ÎÃç¤Ç¤¢¤ëµµÍüÏÂÌé¤¬½Ð±é¤·¡¢Â¾¤Ë¤â¡¢¤¨¤Ê¤ê¤«¤º¤¡¢ÊÒ´óÎÃÂÀ¡ÊGENERATIONS¡Ë¡¢¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¡¢³á¸¶³ð½í¡¢Ä¹ÉÍ¹Æà¡¢À¥ÀîÍÛºÚÇµ¤Ê¤É¡¢¡È¾åÅÄ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡É¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£ÉÂ±¡¡¢³Ø¹»¡¢²ÈÄí¤Ê¤ÉÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤ëÆü¾ï¤Î¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤òÉñÂæ¤Ë¡¢»×¤ï¤º¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¥ã¥é¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢Ç»Ì©¤Ê³Ý¤±¹ç¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¾åÅÄ¤Ï½éÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö½Ä·¿¥·¥ç¡¼¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÂ®¤µ¤Ë¤â¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î¤ª¾Ð¤¤¤Ï¥Õ¥ê¤¬¤¢¤Ã¤ÆºÇ¸å¤Ë¥ª¥Á¤¬Íè¤ë¤Î¤¬¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÇË°¤¤º¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¥ª¥Á¤òºÇ½é¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥ª¥Á¤«¤éÅ¸³«¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡£¤³¤ÎºÐ¤ÇÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¿·Á¯¤µ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡´ÆÆÄ¤Ë¤â½éÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÉáÃÊ¡¢±é¼Ô¤È¤·¤ÆÂÔ¤Á¤¬È¯À¸¤¹¤ë´Ö¤â¾ÈÌÀ¤µ¤ó¤ä¥«¥á¥é¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ´Ö¤â´Þ¤á¤ÆºîÉÊ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÎ¢Êý¤È¤·¤Æ¤âÍý²ò¤Ç¤¤¿¤Î¤Ïµ®½Å¤Ê·Ð¸³¡×¤Èµ¤ÉÕ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¤«¤é¸½¾ì¤Ç¡È¤³¤ì²¿ÂÔ¤Á¡©¡É¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤ë±é¼Ô¤¬¤¤¤¿¤é¤Ö¤ÃÈô¤Ð¤·¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤¹¤è¡ª¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë¿ôÂ¿¤¯½Ð±é¤·¡¢¤É¤ó¤Ê»Ê²ñ¤âÌ³¤á¤ë»Ñ¤«¤é¡È¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¾åÅÄ¡£¤½¤ó¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢²¦¤¬Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ½Ä·¿¥·¥ç¡¼¥È¤ÎÀ¤³¦¤Ë»²Àï¡£ÂçÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£