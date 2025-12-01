ETF売買動向＝1日前引け、ＧＸグリ日Ｒ、ｉＦ高配４０が新高値 ETF売買動向＝1日前引け、ＧＸグリ日Ｒ、ｉＦ高配４０が新高値

1日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比109.8％増の2261億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同92.6％増の1543億円だった。



個別ではｉシェアーズ ゴールド ＥＴＦ <314A> 、ＭＡＸＩＳ Ｊリート・コア上場投信 <2517> 、上場インデックスファンド海外債券毎月分配型 <1677> 、グローバルＸ Ｓ＆Ｐ５００ キャッシュフロー <356A> 、ｉシェアーズ米国リート ＥＴＦ <1659> など40銘柄が新高値。グローバルＸ 米ドル建て投資適格社債 <468A> 、グローバルＸ 防衛テック ＥＴＦ <466A> 、ＪＰＸ日経４００ベア２倍上場投信（ダブルインバース） <1469> 、グローバルＸ 米ドル建て投資適格社債 <467A> 、グローバルＸ 日経平均株主還元 <465A> など6銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きでは純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> が6.30％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ パラジウム上場投資信託 <1675> が5.92％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 銀上場投資信託 <1673> が5.59％高、純プラチナ上場信託（現物国内保管型） <1541> が4.15％高と大幅な上昇。



一方、グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> は5.90％安、インデックスファンドＭＳＣＩ日本株高配当低ボラティリティ <1399> は4.43％安、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ外国株式・ＭＳＣＩ <2514> は4.15％安、ＮＥＸＴ 電力・ガス電力・ガス <1627> は3.49％安、ｉシェアーズ オートメーション＆ロボット ＥＴＦ <2522> は3.10％安と大幅に下落した。



日経平均株価が846円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1009億4800万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金815億7400万円を大きく上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が148億9000万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が92億6900万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が83億9100万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が76億2300万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が71億9100万円の売買代金となった。



株探ニュース

