TOOBOE¡¡¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥Ã¥¯¤È¤ÎÂÐ¥Ð¥ó¥é¥¤¥Ö±ä´ü¤òÈ¯É½¡Ö¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥Ã¥¯¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¡×
¡¡¥Ü¥«¥íP¡¦¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Îjohn¤Ë¤è¤ë¥½¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖTOOBOE¡×¤¬1Æü¡¢¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¡£¥é¥¤¥Ö¤Î±ä´ü¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖTOOBOE TWO MAN LIVE ¡Ø´ñºÍ¡ÙÂçºå¸ø±é±ä´ü¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡ÖTOOBOE¡×¡£¡ÖÄ¾Á°¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤È¤Ê¤êÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼Õºá¤·¡¢¤³¤ÎÆüÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢4¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡Ö¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥Ã¥¯¡×¤È¤ÎÂÐ¥Ð¥ó¥é¥¤¥Ö¡ÖTOOBOE TWO MAN LIVE ¡Ø´ñºÍ¡ÙÂçºåBIGCAT¸ø±é¡×¤Î±ä´ü¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÍýÍ³¤Ï¡Ö¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥Ã¥¯¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥Ã¥¯¡×Â¦¤â¸ø¼°X¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼ÀÖÆ¬Î´»ù¡ÊGt¡Ë¤ÎÈ¯Ç®¤ÈÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥Ã¥¯¤Î½Ð±é¤¬º¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¿¶¤êÂØ¤¨¤ÎÍÌµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥Ã¥¯¤µ¤Þ¥µ¥¤¥É¤È¶¨µÄ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÌÀÆü¤Î¸ø±é¤ò±ä´ü¤È¤·¡¢¸åÆü¿¶ÂØ¸ø±é¤ò¼Â»Ü¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£