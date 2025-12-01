1日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数167、値下がり銘柄数406と、値下がりが優勢だった。



個別ではフェニックスバイオ<6190>がストップ高。ＰＲＩＳＭ ＢｉｏＬａｂ<206A>、総医研ホールディングス<2385>は一時ストップ高と値を飛ばした。ウィルズ<4482>、ＨＵＭＡＮ ＭＡＤＥ<456A>、Ｓ＆Ｊ<5599>、松屋アールアンドディ<7317>、スリー・ディー・マトリックス<7777>など6銘柄は年初来高値を更新。ビジネスコーチ<9562>、ミーク<332A>、クラスターテクノロジー<4240>、ＴＷＯＳＴＯＮＥ＆Ｓｏｎｓ<7352>、ＧＭＯプロダクトプラットフォーム<3695>は値上がり率上位に買われた。



一方、ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ<198A>、ダイナミックマッププラットフォーム<336A>、プログレス・テクノロジーズ グループ<339A>、ヒット<378A>、Ａｒｅｎｔ<5254>など7銘柄が年初来安値を更新。Ａｍａｚｉａ<4424>、レナサイエンス<4889>、モンスターラボ<5255>、ティアンドエスグループ<4055>、ｕｎｅｒｒｙ<5034>は値下がり率上位に売られた。



