ÆüËÜÀ½Å´¹©¾ì¤Ç²ÔÆ¯Ãæ¤Ë²Ð»ö¡¡È¯À¸¤«¤é10»þ´Ö°Ê¾å¡Ä¾Ã²Ð³èÆ°Â³¤¯¡¡¹âÏ§¤ò°ì»þÄä»ß¤·³ÎÇ§Ãæ¡¡¼¼Íö»Ô
£±£²·î£±ÆüÌ¤ÌÀ¡¢ËÌ³¤Æ»¼¼Íö»Ô¤ÎÆüËÜÀ½Å´¤Î¹©¾ì¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢È¯À¸¤«¤é£±£°»þ´Ö°Ê¾å·Ð¤Ã¤¿¸½ºß¤âÄÃ²Ð¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼¼Íö»ÔÃçÄ®¤Ë¤¢¤ëÆüËÜÀ½Å´¤Î¹©¾ì¤Ç¤¹¡£
¸áÁ°£°»þ£µ£µÊ¬¤´¤í¡¢¶á¤¯¤Î½»Ì±¤«¤é¡Ö¹âÏ§¤ÎÉÕÂÓÀßÈ÷¤ÎÇ®É÷Ï§¤Ç²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤¿¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃËÉ¤äÆüËÜÀ½Å´¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Åö»þ¡¢¹©¾ì¤Ï²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿½¾¶È°÷¤ÏÈòÆñ¤·¤ÆÌµ»ö¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼þÊÕ¤ÎÀßÈ÷¤Ë¤â°ìÉô±ä¾Æ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ª¤è¤½£±£°»þ´Ö°Ê¾å·Ð¤Ã¤¿¸½ºß¤â¾Ã²Ð³èÆ°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜÀ½Å´¤ÏÉßÃÏÆâ¤Î¹âÏ§¤ò°ì»þÄä»ß¤·¡¢ÀßÈ÷¤ÎÂ»½ý²Õ½ê¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£