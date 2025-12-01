投資家・桐谷さん「600株売るべきだったか」 保有株紹介
株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が、自身のXを更新。保有株について語り、優待品のクオカードを公開した。
【写真】トレード後悔？大量のクオカード 桐谷さんが貰った優待品
連日、保有株について説明しており今回は「昼前に、郵便局の人が書留と郵便物を部屋まで持参。書留はホームポジションからの優待品。4月に、1000株保有で10月に2万円のQUOカード優待を新設。430円の株価は622円まで上昇」と報告。
「来年は優待があるかどうか不明なので、株価は下落 私は優待発表前に326円平均で1600株保有。600株売るべきだったか」とトレードで少し後悔している。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。
