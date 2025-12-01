『ギャビーのドールハウス ザ・ムービー』井上喜久子、関智一、松本梨香ら吹替声優陣
アニメ映画『ギャビーのドールハウス ザ・ムービー』より、映画で初登場となる新キャラクターたちを演じる吹き替え声優として、井上喜久子、関智一、松本梨香、早見沙織、吉野裕行、福山潤、伊瀬茉莉也、花守ゆみりの出演が発表された。
【写真】吹替キャスト＆演じるキャラを総チェック！ 『ギャビーのドールハウス ザ・ムービー』
『ギャビーのドールハウス』は、ドリームワークス・アニメーション製作のキッズ向けアニメーションシリーズ。主人公のギャビーは魔法のネコ耳をつけると体が小さくなり、不思議なドールハウスの中で大好きなかわいいネコちゃんたちと一緒に楽しく遊び、ニャンタスティックな大冒険を繰り広げる。今作は、この人気アニメシリーズを初めて映画化。
新キャラクターの声優キャストとして、ネコが大好きでネコアイテムをコレクションしていることから、ギャビーのドールハウスを持ち去ってしまう変わり者の実業家ヴェラ役に井上喜久子。ヴェラが子どもの頃大切にしていたぬいぐるみでドールハウスを乗っ取ってしまうチャムズリー役に関智一。ギャビーが大好きなおばあちゃん・ジジ役に松本梨香。ヴェラの庭に住みガーデン・ノームのおおらかでお母さん的存在・サンフラワー役に早見沙織。同じくガーデン・ノームのリーダー・マシュー役を吉野裕行。さらに、ガーデン・ノームでのんびり屋のエクステンシャル役に福山潤。あどけなくて、愛嬌（あいきょう）たっぷりのガーデン・ノーム・ツイッギー役に伊瀬茉莉也。チャムズリーと同じく、ヴェラが子どものころ大切にしていたネコ型鉛筆キャップでやんちゃな小さな暴れん坊トッパーズのモリー＆チョッパー役を花守ゆみりが演じる。
映画で繰り広げられる“みんなが知らないお話”では、ギャビーはおばあちゃんのジジと一緒に、車に乗って都市のワンダーランド“キャット・フランシスコ”へと旅に出かける。道中、荷台に乗せたギャビーのドールハウスが行方不明に。ギャビーが一生懸命探している間に、ネコアイテムをコレクションすることが趣味で、ネコ大好きな変わり者の実業家ヴェラが偶然ドールハウスを見つけると、そのかわいさに心を奪われコレクションに加えてしまう。
ネコちゃんたちが中にいるまま持ち去られてしまったドールハウスを取り戻すため、ギャビーは現実世界を舞台にニャンタスティックな大冒険に出発。ドールハウスを追いかけてたどり着いたヴェラの家にいたのは、ぬいぐるみのチャムズリーとネコ型鉛筆キャップのトッパーズ、庭にはたくさんのガーデン・ノームたち。新たな出会いの中で、ギャビーとネコちゃんたちは予想もつかない困難に巻き込まれていく―。ギャビーは無事にピンチを乗り越え、ドールハウスやネコちゃんたちとお家に帰ることができるのか？
アニメ映画『ギャビーのドールハウス ザ・ムービー』は、2026年3月13日より全国公開。
※コメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
◆ヴェラ役／井上喜久子
私も魔法のネコ耳を付けて小さくなって、ドールハウスの中で遊びたいって思いました！ こころがキュンとするようなかわいいキャラクターがいっぱいいて、楽しくって優しいギャビーたちの世界が大好きになりました!!
ワクワクとドキドキがいっぱいで、最初から最後まで目が離せないようなお話しです！ 私の演じるヴェラは、わがままでちょっと変わった女性ですが、ギャビーと一緒に信じられないような冒険へ出かけます♪ 小さなお子さまも、そしてお母さんも、おばあちゃんも、皆が楽しめるステキな映画なので、ぜひ劇場でご覧くださいね♪
◆チャムズリー役／関智一
登場キャラクターがとにかく可愛くて、気がついたら、ずっとニコニコしてました！ 魔法に驚き、冒険にワクワクし、ホントに素敵な体験ができました！
公開を楽しみにしているみんな！ 想像の何倍も面白いので、たくさん期待して映画館にきてね！
待ってるよー♪
◆ジジ役／松本梨香
幼少期、リカちゃんハウスで遊びながら『自分も小さくなって飛び回れたら楽しいのに』と思っていました。子どもの頃の夢が叶ったようで、楽しく演じる事ができ、心がほっこりしました。
（「ギャビー」大好きな皆さんへ）ギャビーのドールハウスを楽しんでくれてありがとう!! 映画をみてくれたみんなには、ずっとワクワクする気持ちを大切にしてほしいと思います。呪文を唱えたら、もしかしたらドールハウスに入れちゃうかもよ(笑)
◆サンフラワー役／早見沙織
可愛らしくきらきらした世界観に、童心が蘇りました！格好良くてキャッチーな音楽がたくさん詰まっていて、見ていてずっと楽しかったです。
今回は「ギャビーのドールハウス」に新しいお友だちも増えて、もっとわくわくするお話がはじまるよ！
映画館で、みんなと一緒に冒険を楽しんでね！！
◆マシュー役／吉野裕行
実写パートのあるCGアニメで驚きました。魅力的なキャラクターがいっぱい登場します！ ネコちゃんたちが個性豊かでかわいいよ！
◆エクステンシャル役／福山潤
映像作品としての夢のある世界の広がりに先ず驚き、可愛い登場キャラクター達に笑顔になり、楽しい物語に安心して心を預けられました。可愛く優しい作品ですね。
公開されましたら是非是非最後までお楽しみ頂きまして、その上で私が吹き替えを担当しておりますエクステンシャルにもクスリとして頂けましたら幸いです。公開まで楽しみにお待ちくださいませ！
◆ツイッギー役／伊瀬茉莉也
夢と魔法にあふれた、なんて可愛らしい世界なんだろう！ と思いました！ 愛らしいキャラクターたちがいっぱい出てくるので、自然と笑顔になってしまいます。ギャビーたちの大冒険をずっと見ていたい…!!
まるで、甘くてふわふわのマシュマロと、香ばしく焼けたクッキー、そしてお星さまみたいにきらきら輝く金平糖をぎゅっと詰めた、特別なお菓子のボックスを開けたときのような──
胸がきゅんとときめいて、思わず笑顔になってしまうような、そんな愛らしい作品になっています。きっと、観るたびに心がふわっとあたたかくなるよ！ 何度でも、何度でも楽しんでね♡
◆トッパーズ：モリー役、チョッパー役／花守ゆみり
自分も小さい頃はドールハウスで遊んでいる子どもだったので、ギャビー達のように一緒に冒険できたら絶対楽しいだろうなぁ！とワクワクしながら参加させていただきました。出てくるキャラクター達もみんな個性的で可愛くて、ずっと友達でいたいと思える魅力がたっぷりつまっています。
「ギャビーのドールハウス」が大好きなお友達には絶対に観てほしい映画です！ ギャビーやパンディ達はもちろん、今回は新キャラ達も大活躍（？）します。ぜひ、お母さんやお父さん、お友だちと一緒に観てみてくださいね！
【写真】吹替キャスト＆演じるキャラを総チェック！ 『ギャビーのドールハウス ザ・ムービー』
『ギャビーのドールハウス』は、ドリームワークス・アニメーション製作のキッズ向けアニメーションシリーズ。主人公のギャビーは魔法のネコ耳をつけると体が小さくなり、不思議なドールハウスの中で大好きなかわいいネコちゃんたちと一緒に楽しく遊び、ニャンタスティックな大冒険を繰り広げる。今作は、この人気アニメシリーズを初めて映画化。
映画で繰り広げられる“みんなが知らないお話”では、ギャビーはおばあちゃんのジジと一緒に、車に乗って都市のワンダーランド“キャット・フランシスコ”へと旅に出かける。道中、荷台に乗せたギャビーのドールハウスが行方不明に。ギャビーが一生懸命探している間に、ネコアイテムをコレクションすることが趣味で、ネコ大好きな変わり者の実業家ヴェラが偶然ドールハウスを見つけると、そのかわいさに心を奪われコレクションに加えてしまう。
ネコちゃんたちが中にいるまま持ち去られてしまったドールハウスを取り戻すため、ギャビーは現実世界を舞台にニャンタスティックな大冒険に出発。ドールハウスを追いかけてたどり着いたヴェラの家にいたのは、ぬいぐるみのチャムズリーとネコ型鉛筆キャップのトッパーズ、庭にはたくさんのガーデン・ノームたち。新たな出会いの中で、ギャビーとネコちゃんたちは予想もつかない困難に巻き込まれていく―。ギャビーは無事にピンチを乗り越え、ドールハウスやネコちゃんたちとお家に帰ることができるのか？
アニメ映画『ギャビーのドールハウス ザ・ムービー』は、2026年3月13日より全国公開。
※コメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
◆ヴェラ役／井上喜久子
私も魔法のネコ耳を付けて小さくなって、ドールハウスの中で遊びたいって思いました！ こころがキュンとするようなかわいいキャラクターがいっぱいいて、楽しくって優しいギャビーたちの世界が大好きになりました!!
ワクワクとドキドキがいっぱいで、最初から最後まで目が離せないようなお話しです！ 私の演じるヴェラは、わがままでちょっと変わった女性ですが、ギャビーと一緒に信じられないような冒険へ出かけます♪ 小さなお子さまも、そしてお母さんも、おばあちゃんも、皆が楽しめるステキな映画なので、ぜひ劇場でご覧くださいね♪
◆チャムズリー役／関智一
登場キャラクターがとにかく可愛くて、気がついたら、ずっとニコニコしてました！ 魔法に驚き、冒険にワクワクし、ホントに素敵な体験ができました！
公開を楽しみにしているみんな！ 想像の何倍も面白いので、たくさん期待して映画館にきてね！
待ってるよー♪
◆ジジ役／松本梨香
幼少期、リカちゃんハウスで遊びながら『自分も小さくなって飛び回れたら楽しいのに』と思っていました。子どもの頃の夢が叶ったようで、楽しく演じる事ができ、心がほっこりしました。
（「ギャビー」大好きな皆さんへ）ギャビーのドールハウスを楽しんでくれてありがとう!! 映画をみてくれたみんなには、ずっとワクワクする気持ちを大切にしてほしいと思います。呪文を唱えたら、もしかしたらドールハウスに入れちゃうかもよ(笑)
◆サンフラワー役／早見沙織
可愛らしくきらきらした世界観に、童心が蘇りました！格好良くてキャッチーな音楽がたくさん詰まっていて、見ていてずっと楽しかったです。
今回は「ギャビーのドールハウス」に新しいお友だちも増えて、もっとわくわくするお話がはじまるよ！
映画館で、みんなと一緒に冒険を楽しんでね！！
◆マシュー役／吉野裕行
実写パートのあるCGアニメで驚きました。魅力的なキャラクターがいっぱい登場します！ ネコちゃんたちが個性豊かでかわいいよ！
◆エクステンシャル役／福山潤
映像作品としての夢のある世界の広がりに先ず驚き、可愛い登場キャラクター達に笑顔になり、楽しい物語に安心して心を預けられました。可愛く優しい作品ですね。
公開されましたら是非是非最後までお楽しみ頂きまして、その上で私が吹き替えを担当しておりますエクステンシャルにもクスリとして頂けましたら幸いです。公開まで楽しみにお待ちくださいませ！
◆ツイッギー役／伊瀬茉莉也
夢と魔法にあふれた、なんて可愛らしい世界なんだろう！ と思いました！ 愛らしいキャラクターたちがいっぱい出てくるので、自然と笑顔になってしまいます。ギャビーたちの大冒険をずっと見ていたい…!!
まるで、甘くてふわふわのマシュマロと、香ばしく焼けたクッキー、そしてお星さまみたいにきらきら輝く金平糖をぎゅっと詰めた、特別なお菓子のボックスを開けたときのような──
胸がきゅんとときめいて、思わず笑顔になってしまうような、そんな愛らしい作品になっています。きっと、観るたびに心がふわっとあたたかくなるよ！ 何度でも、何度でも楽しんでね♡
◆トッパーズ：モリー役、チョッパー役／花守ゆみり
自分も小さい頃はドールハウスで遊んでいる子どもだったので、ギャビー達のように一緒に冒険できたら絶対楽しいだろうなぁ！とワクワクしながら参加させていただきました。出てくるキャラクター達もみんな個性的で可愛くて、ずっと友達でいたいと思える魅力がたっぷりつまっています。
「ギャビーのドールハウス」が大好きなお友達には絶対に観てほしい映画です！ ギャビーやパンディ達はもちろん、今回は新キャラ達も大活躍（？）します。ぜひ、お母さんやお父さん、お友だちと一緒に観てみてくださいね！