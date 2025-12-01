¹©Æ£ÀÅ¹á¡Ê55¡Ë¡¢¼«Âð¥¥Ã¥Á¥ó¤Çºî¤Ã¤¿¾Æ¤²Û»Ò¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¡Ö¤³¤ìÀäÂÐÈþÌ£¤·¤¤¡×¡Ö¥ì¥·¥ÔËÜ½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡²Î¼ê¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á¡Ê55¡Ë¤¬29Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£¼«Âð¥¥Ã¥Á¥ó¤Çºî¤Ã¤¿¾Æ¤²Û»Ò¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¹©Æ£ÀÅ¹á¤¬ºî¤Ã¤¿¾Æ¤²Û»Ò&¼«ÂðÄí¤Ç¥ª¥ì¥ó¥¸¤ò¼ý³Ï¤¹¤ëÍÍ»Ò
¡¡Äí¤Ç°é¤Æ¤¿²ÌÊª¤ò¼ý³Ï¤¹¤ëÆ°²è¤â¸ø³«¤·¡¢¡Ö¤¹¤ó¤´¤¤¹ëÅ¡¡×¡Ö¤ªÄí¤¬Ë¤«¤Ê²Ì¼ù±à¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¹©Æ£¡£
¼«Âð¥¥Ã¥Á¥ó¤Çºî¤Ã¤¿¾Æ¤²Û»Ò¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼
¡¡29Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿Instagram¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥³¡¼¥ó¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¤¤¤¤¹á¤ê¤¬¤·»Ï¤á¤Æ¤ë¡¡Áá¤¤¤Í¤µ¤¹¤¬¤Ë¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡¢¤¹¤´¤¤ÈþÌ£¤·¤½¤¦¡¢¤ä¤À¿©¤Ù¤Á¤ã¤ª¤¦¡¡¤ª¤Ê¤«¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤±¤É¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¡¢¤¤¤¤´¶¤¸¤À¡¢¤è¤µ¤²¡¡¤á¤Ã¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤¤¡×¤È¡¢¼«Âð¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç¥¹¥³¡¼¥ó¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ìÀäÂÐÈþÌ£¤·¤¤¡×¡Ö¥ì¥·¥ÔËÜ½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÖÀÅ¹á¤µ¤óÎÁÍý¿Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë