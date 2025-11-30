¡Ö¤Ê¤ó¤«°·¤¤¤¬»¨¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×ÃËÀ¤«¤éÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Ê¤¤½÷À¤Î¶¦ÄÌÅÀ
¡Ö¤Ê¤ó¤«»ä¤À¤±°·¤¤¤¬»¨¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ä¡©¡×
¤½¤ó¤Ê°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë½Ö´Ö¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¤Ï¤º¡£
Îø°¦¤¹¤ë¤È¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¡È¼«Ê¬¤Ð¤«¤ê¤¬¾ÃÌ×¤·¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦½÷À¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÃËÀ¤«¤é»¨¤Ë°·¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤½÷À¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¼«¸Êµ¾À·¤¬²á¤®¤ë
Áê¼ê¤Ë¿Ô¤¯¤¹¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï°¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤Î¸Â³¦¤òÌµ»ë¤·¤Æ¤Þ¤ÇÁê¼ê¤Ë¹ç¤ï¤»Â³¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢
ÃËÀ¤Ï¡ÖÈà½÷¤Ï²¿¤ò¤·¤Æ¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È´ª°ã¤¤¤·¡¢°·¤¤¤¬»¨¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
²¼¼ê¤Ë½Ð²á¤®¤ë
¡Ö·ù¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ö·ù¤¬¤é¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¤½¤ó¤ÊÉÔ°Â¤¬¶¯¤¤¤È¡¢
É¬Í×°Ê¾å¤ËÁê¼ê¤Ëµ¤¤ò¸¯¤¤¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¡È²¼¼ê¤Ë½Ð¤ëÎø°¦¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤ÏÌµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤ËÍ¥Àè½ç°Ì¤ò²¼¤²¡¢»¨¤Ê°·¤¤¤ò¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
OK¤ÈNG¤Î¶³¦Àþ¤¬Û£Ëæ
Ï¢Íí¤¹¤ì¤Ð¤¹¤°ÊÖ¤¹¡¢µÞ¤Ê¸Æ¤Ó½Ð¤·¤Ë±þ¤¸¤ë¡¢Èà¤ÎÅÔ¹ç¤ÇÆ°¤Â³¤±¤ë¡Ä¡£
¤³¤ì¤é¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ò¡È²¿¤Ç¤âOK¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë½÷¡É¤È¤·¤Æ°·¤¤»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
µ÷Î¥´¶¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬¶ì¼ê¤Ê½÷À¤Û¤É¡¢¤³¤Î¾õÂÖ¤Ë´Ù¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Ê¤¤Îø°¦¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡È¾®¤µ¤Ê¥¯¥»¡É¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¡£
º£Æü¤«¤é¾¯¤·¤º¤Ä¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë°·¤¦¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤¦¤¹¤ì¤ÐÎø°¦¤Î·Ê¿§¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤ÉÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
