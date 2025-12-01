½éÅöÁª¤«¤é42Ç¯¡ÄÎëÌÚ½¡ÃË»á¤¬¸ì¤ë¡Ø¥¬¥é¥±¡¼°¦¡Ù2026Ç¯3·î¤Ç²óÀþ¤¬´°Á´½ªÎ»¤â»È¤¤Â³¤±¤ë¡ÈÍýÍ³¡É
¡¡2026Ç¯3·î¡¢¹ñÆâ¤Ç3G²óÀþ¤Ë´ð¤Å¤¯¥â¥Ð¥¤¥ëÄÌ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬´°Á´Ää»ß¤¹¤ë¡£Â¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¤¹¤Ç¤Ë4G¤ä5G¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ëÃæ¡¢¥¬¥é¥±¡¼¡Ê¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¥Õ¥©¥ó¡Ë¤ò°¦ÍÑ¤·Â³¤±¤ë¿Í¡¹¤¬¤¤¤ë¡£
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤Î¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¥¬¥é¥±¡¼¤ò»È¤¤Â³¤±¤ëÍýÍ³¤ò¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¡Ö¸½ÂåÊ¸ÌÀ¤Ë¤¢¤é¤¬¤¤Â³¤±¤ë¤¿¤á¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¡Ö¥¬¥é¥±¡¼¤¬»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤Ï»à¤Ì¤È¤¡×¤È¤Þ¤ÇÈ¯¸À¤·¡¢¤½¤Î°¦Ãå¤ò±£¤µ¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¬¥é¥±¡¼°¦¹¥¼Ô¤Î°ì¿Í¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ½êÂ°¤Î»²µÄ±¡µÄ°÷¡¢ÎëÌÚ½¡ÃË¤µ¤ó¤À¡£·ÈÂÓÅÅÏÃ¤¬ÉáµÚ¤·»Ï¤á¤¿¤³¤í¤«¤é»È¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ø¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤ò°ìÅÙ¤â¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¥¬¥é¥±¡¼·¿Ã¼Ëö¤Î¼÷Ì¿¤Ï10Ç¯¤«¤é15Ç¯
¡Ö¥¬¥é¥±¡¼¤Ï»ú¤¬Âç¤¤¤¡£¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎÇ¯Îð¤Î¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ë¤Ï»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡×
¡¡¤ÈÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ë¡£
¡¡Æó¤ÄÀÞ¤ê¤Ç»ý¤Á¤ä¤¹¤¯¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¥¹¥Ã¤ÈÆþ¤ë¡£¥Ü¥¿¥ó¤Ï²¡¤·¤ä¤¹¤¤¡£
¡ÖºÊ¤«¤é¤Ï¡Ø¤ªÉã¤µ¤ó¡¢º£¤É¤¥¹¥Þ¥Û¤ò»È¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ï¾ð¤±¤Ê¤¤¤ï¤è¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¬¥é¥±¡¼¤¬»ä¤Ë¤Ï¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÅÅÏÃ¤Ç¤·¤ã¤Ù¤ë¤Û¤¦¤¬Áá¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÎëÌÚ¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Î¥¬¥é¥±¡¼»ÈÍÑ¤ÏÅ°Äì¤·¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¤À¡£¸¡º÷¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼Ì¿¿»£±Æ¤â¥á¡¼¥ëÁ÷¿®¤â¤·¤Ê¤¤¡£¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë´ÉÍý¤Ï»öÌ³½ê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÇ¤¤»¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤â¤Ã¤Ñ¤éÄÌÏÃ¤Î¤ß¡£»öÌ³½ê¤ä´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¡¢»Ø¼¨¤ò½Ð¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤Î¤¿¤á¤Ë¥¬¥é¥±¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÏ¢ÍíÍÑ¤Ë°ìÈÖÊØÍø¤Ê¤Î¤Ï¥¬¥é¥±¡¼¤À¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¼ÂÍÑ°ìÊÕÅÝ¤Î»ÑÀª¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢ÄÌÏÃ¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¬¥é¥±¡¼¤Ë¤ÏÍøÅÀ¤¬Â¿¤¤¡£30Ê¬¤Î½¼ÅÅ¤Ç1Æü»ý¤Ä¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï¡¢ÉÑÈË¤ËÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ëÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿´¶¯¤¤¡£Ìë´Ö¡¢°Å¤¤¾ì½ê¤Ç¤âÂç¤¤ÊÊ¸»ú¤¬¸«¤ä¤¹¤¤¤Î¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÂ¿µ¡Ç½À¤Ï¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡ÖÍ¾·×¤Ê¤â¤Î¡×¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢3G½ªÎ»¸å¤â¡¢4GÂÐ±þ¤Î¥¬¥é¥Û¡Ê¥¬¥é¥±¡¼·¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ë¤òÁª¤Ù¤Ð¡¢ÅöÌÌ¤Î»ÈÍÑ¤Ï²ÄÇ½¤À¡£ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤Ï¼çÎ®¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë5G²óÀþ¤À¤¬¡¢¤Þ¤À»³´ÖÉô¤äÃÏÊý¤Ë¤ÏÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢4G²óÀþ¤¬2030Ç¯ÂåÃæÈ×¤Þ¤Ç°Ý»ý¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Ä¡¢¥¬¥é¥±¡¼·¿Ã¼Ëö¤Î¼÷Ì¿¤Ï10Ç¯¤«¤é15Ç¯ÄøÅÙ¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤ÎËÜ²»¤ÏÊÌ¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¡£¡Ö¤¢¤È5Ç¯¤Ï¥¬¥é¥±¡¼¤ò»Ä¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡£»²µÄ±¡¤ÎµÄ°÷Ç¤´üÃæ¤Ï¥¬¥é¥±¡¼¤È¤È¤â¤Ë¤¢¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤Ë¤¸¤à¡£
¡Ö¥¬¥é¥±¡¼¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢»Å»ö¤¬½çÄ´¤Ë¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£»öÌ³½ê¤ÎÏ¢Íí¤âÆüÄø¤ÎÄ´À°¤â¡¢ÂÚ¤ê¤Ê¤¯¤³¤Ê¤»¤¿¡£ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¡¢¥¬¥é¥±¡¼¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤Ë¤ÏµÕ¤é¤¨¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤ª¡¢»È¤¤´·¤ì¤¿Æ»¶ñ¤Ø¤Î°¦Ãå¤Ï¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£ÎëÌÚ¤µ¤ó¤¬°®¤ê¤·¤á¤ë¥¬¥é¥±¡¼¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤µ¤Î²ÁÃÍ¤òÀÅ¤«¤ËÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£