¡Ú¥¿¥í¥Ã¥ÈÀê¤¤¡Ûº£Åß¤ÎÎø¤Î±¿Ì¿¤Ï¡© ¡Ô2025¡Á2026Åß¤ÎÎø°¦±¿¡Õ12À±ºÂ¥é¥ó¥¥ó¥°
È©´¨¤¤Åß¤Ï¿ÍÈ©Îø¤·¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ò³Ú¤·¤¯²á¤´¤¹¤¿¤á¤Ë¤âÎø°¦ÌÌ¤Ï¤µ¤é¤Ë½¼¼Â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè£±Ëü¿Í°Ê¾å¤ò´ÕÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥í¥Ã¥ÈÀê¤¤»Õ¡¦ºéÎÉ¡Ê¤µ¤é¡Ë¤µ¤ó¤Ë12À±ºÂÊÌ¤Ë¡Ô2025¡Á2026Åß¤ÎÎø°¦±¿¡Õ¤òÀê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤ÏÁáÂ®¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
🌼¡Ú¥¿¥í¥Ã¥ÈÀê¤¤¡ÛÎø¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸å²¡¤·¡£12À±ºÂÊÌ¡Ô2025Ç¯12·î¤ÎÎø°¦±¿UP¥Ø¥¢¡Õ
Âè£±°Ì¡¡³ªºÂ
ÆÈ¼«¤ÎÎø°¦¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸ÄÀ¤Ê¿Í¤È¤ÎÎø°¦¤¬¿Ê¤ó¤À¤ê¡¢¤¢¤Þ¤ê°ìÈÌÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤´Ø·¸¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÄÁ¤·¤µ¤¬¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Îø°¦¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò½¬ÆÀ¤Ç¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤³¤ÎÄøÅÙ¤Ç¤Ï¿ÊÅ¸¤·¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤ÊÊýË¡¤â¡¢¼Â¤ÏÉ¬»¦µ»¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Âè£³°Ì¡¡»³ÍÓºÂ
¼«Ê¬¤ÎÍýÁÛ¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç¹¬¤»¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Áê¼ê¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¡¢¿´ÄÏ¤Þ¤ì¤ë½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Âè£´°Ì¡¡²´ÍÓºÂ
¤³¤ì¤Þ¤Ç¿§¡¹¤ÈÌäÂê¤Ð¤«¤ê¤ÇÂçÇÈ¤À¤é¤±¤À¤Ã¤¿¤À¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢Ê¿ÏÂ¤ÊÆü¡¹¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤âÁê¼ê¤âÁÇÄ¾¤Ç¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µÕ¤ËÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÌäÂê¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£
Âè£µ°Ì¡¡»â»ÒºÂ
Àº¿ÀÅª¤ËÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Áê¼ê¤ò½ý¤Ä¤±¤Ê¤¤¡¢°ÕÌ£¤Î¤Ê¤¤·ö²Þ¤Ï¤·¤Ê¤¤¡¢¤Ê¤ÉÍÄ¤¤¹ÔÆ°¤ò¸º¤é¤»¤ëÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤±¤ì¤É¡¢¤½¤Î¹ÔÆ°¤òÁê¼ê¤ËÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢´èÄ¥¤ê¤¬ÌµÂÌ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Âè£¶°Ì¡¡¿åÉÓºÂ
¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ¤Ç¤¹¡£°ÕÃÏ¤ÇÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë±ï¤ò¼êÊü¤·¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÊÑ²½¤µ¤»¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Ì¤ÃÎ¤Ê»ö¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤â³Ú¤·¤á¤ë¤ÈÌ¤Íè¤â³«¤±¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Âè£·°Ì¡¡µûºÂ
Áê¼ê¤äÂè»°¼Ô¤Ë¥Ú¡¼¥¹¤òÍð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¡¢µÕ¤Ë¥×¥é¥¹¤ËÆ¯¤¤Þ¤¹¡£·×»»Î©¤Æ¤Æ¹ÔÆ°¤ò¤È¤ë¤è¤ê¡¢¤¤¤Ä¤â¤È¤Ï°ã¤¦´é¤Î¼«Ê¬¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÀÑ¶Ë¤µ¤¬Íß¤·¤¤¿Í¤òÄÏ¤ß¤Þ¤¹¡£
Âè£¸°Ì¡¡²µ½÷ºÂ
Áê¼ê¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤¬¸º¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬¼«Ê¬¤Î¼«Í³¤âÃ¥¤ï¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Áê¼ê¤«¤é¤ÎÍ×µá¤¬¤³¤ÎÅß¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Áê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÀþ°ú¤¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Âè£¹°Ì¡¡²´µíºÂ
·Ò¤¬¤ê¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤«¤é½Ð²ñ¤¦¿Í¤äº£¤ÎÁê¼ê¤¬¡¢¥â¥Æ¤ë¤³¤È¤ä¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò·ù¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Âè10°Ì¡¡ÁÐ»ÒºÂ
»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿Ì¤Íè¤È¤Ï°ã¤¦½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£¹¥¤¤Ê¿Í¤¬Â¾¤Î¿Í¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£µî¤ë¤â¤Î¤ÏÄÉ¤ï¤º¤Ç¤¤¤¯¤ÈÎÉ¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Âè11°Ì¡¡ê¸ºÂ
¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¤ä¿·¤·¤¤ÌÜÀþ¤òÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Áê¼ê¤Ë¹ó¤¤¤³¤È¤ò¤µ¤ì¤¿¤ê¤Ê¤É¤Î½ý¤Ä¤¯½ÐÍè»ö¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¤¹¤°¤Ë²ò·è¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È°²½¤·¤ÆÄ¹°ú¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Âè12°Ì¡¡¼Í¼êºÂ
ÃíÌÜ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Âç»ö¤Ê¿Í¤ÏÂ¾¤Î¿Í¤Ë¶½Ì£¤ò¸þ¤±¤ä¤¹¤¤»þ¤Ç¤¹¡£ÈÜ¶þ¤Ë¤Ê¤é¤º¤Ë¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÎÉ¤¤½ê¤ò¿¿»÷¤·¤Æ¼«Ê¬¤ò¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡¤â¤Á¤í¤ó±¿Àª¤È¤¤¤¦¤â¤ÏÉ¬¤º¤·¤â·è¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÀÆ°¼¡Âè¤ÇÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤À¤Ã¤Æ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¡£¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢º£Ç¯¤â¥¢¥Ä¥¢¥Ä¤Ê¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¡ãÀê¤¤¡§ºéÎÉ¡Ê¤µ¤é¡Ë¡ä