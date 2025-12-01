JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ

国内女子ゴルフの今季最終戦、メジャー大会のJLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップは11月30日、宮崎CC（6543ヤード、パー72）で最終日が行われ、河本結（リコー）は通算7オーバーの28位で終えた。ホステスプロとしての出場だった今大会、プレーだけでなくさりげない“気遣い”も注目を集めた。

観る者の視線を奪った。

今大会のラウンド中、河本のウェアや髪につけたリボンなどに取り入れていたのは“赤色”。今大会を特別協賛し、自らも所属するリコー社のカラーを意識したようで、スポンサー側への配慮を見せていた。

河本はインスタグラムで「最終戦はRICOH所属のホステスプロとして優勝したかった！ですが、また来年リベンジします」と報告。ラウンド中の写真も複数添えられ、コメント欄には「1年間お疲れ様でした」といった労いの声の他、「赤のウェア目立ってました」「4日間、リコーカラーお似合いでしたよ」との気づきの声も寄せられた。

今大会は首位から出た鈴木愛（セールスフォース）が2016年以来、9年ぶり3度目のメジャー制覇。岩井千怜（Honda）とのプレーオフを制し、今季2勝目、通算22勝目を挙げた。



（THE ANSWER編集部）