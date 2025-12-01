10年ぶり“全面刷新”！ トヨタ“新型”「ハイラックス」公開に大反響！ 新たな「9代目」どんなモデル？ パワフルな「ディーゼル」エンジン搭載に「欲しい！」の声も！ 泰国で登場の「新モデル」が話題に

新型「ハイラックス」公開前に高まった期待とIMVシリーズの背景

トヨタのタイ法人が新型「ハイラックス」の世界初公開を予告した時点で、同国では早くから大きな注目が集まっていました。

トヨタ「ハイラックス」が10年ぶりに全面刷新

反響の発端となったのは、11月1日にトヨタ・モーター・タイランドがYouTubeで新型ハイラックスのティザー映像を公開したことでした。車名こそ伏せられていたものの、特徴的なフロントシルエットや分厚いバンパー形状が映し出され、タイのユーザーたちはすぐに「これは次期ハイラックスだ」と反応。長年フルモデルチェンジが行われていなかったこともあり、公開前から期待が一気に高まりました。

さらに、フランスのトヨタ公式サイトでも同じシルエット画像が先行公開されていたことが話題を後押ししました。両国とも車名を伏せたまま予告していたものの、画像が一致していたため、タイ国内では「間違いなく新型ハイラックスが来る」との見方が強まり、SNSでも憶測と期待が急速に広がりました。

こうした盛り上がりの背景には、ハイラックスが属する「IMVシリーズ」の存在があります。IMV（Innovative International Multi-purpose Vehicle）は2004年にスタートしたトヨタの国際戦略で、需要の高い地域で生産し、そのまま各市場に供給する仕組みが特徴です。

とくにタイは主要な拠点で、ピックアップのハイラックス、SUVのフォーチュナー、ミニバンのイノーバなどが同じフレーム式プラットフォームから生み出され、地域のニーズに合わせて展開されてきました。

その結果、ハイラックスはタイで圧倒的な支持を集め、2004年から2023年の20年間で国内販売270万台、輸出台数は400万台を超える大ヒットモデルとなりました。国民車として長く親しまれてきたからこそ、“新型が登場する”というニュースは特別な重みを持ち、公開前からタイのSNSを大きく賑わせていたわけです。

IMVシリーズの新世代モデルもすでに一部が登場しています。2023年に発売された「IMV0（現地名：ハイラックス チャンプ）」は、原点回帰を掲げた実用性重視のモデルで、シンプルな構造と拡張性が特徴です。

また、2025年のジャパンモビリティショーでは同じIMVプラットフォームを用いた「ランドクルーザーFJ」も披露され、より武骨で本格的な4×4として注目されました。

こうした流れから、多くのユーザーは新型ハイラックスが“IMV0の実用路線”や“FJの4×4路線”とは異なる、従来のハイラックスらしいタフさとプレミアム性を継承したモデルとして登場すると予想していました。

そして迎えた11月10日の世界初公開では、その期待を裏切らない新デザインとBEVの追加が明らかになり、公開前に高まっていた関心がそのまま現実の盛り上がりへとつながった形です。

ついに正式公開！ 9代目ハイラックスはBEVも追加

9代目ハイラックスはシリーズ初となるBEV仕様をはじめ、ハイブリッドやディーゼルなど多彩なパワートレインを展開

そして迎えた2025年11月10日、新型ハイラックスがタイで世界初公開されました。9代目となる最新モデルは、外観デザインを大幅に刷新し、ワイドで重厚なフロントマスクが非常に印象的です。

水平基調のグリルや分厚いバンパーは、従来以上に“ハイラックスらしいタフさ”を際立たせています。

最大の進化は、従来の2.4リッターディーゼルに代わり、より高出力な2.8リッター4気筒ディーゼルターボエンジンに加え、初めてBEV（電気自動車）モデルが設定された点です。電動ピックアップは牽引力や渡河性能など課題も多いカテゴリですが、トヨタは「電気でもハイラックスの本質は変わらない」と説明し、ボディオンフレーム構造を維持しながら耐久性・走破性を確保したとしています。

日本市場には2026年ごろにディーゼルモデルが導入される予定で、さらにその後には水素燃料を利用するFCEVモデルの展開も予定されています。多様な電動化に対応しながら、ピックアップとしての伝統を守る“次世代ハイラックス”としての方向性が示された形です。

※ ※ ※

SNSでは、新型ハイラックスのティザー公開に対してさまざまな声が寄せられています。

「ついに来た」「シルエットだけでカッコよさが伝わる」といった声のほか、「フロントマスクが力強そう」「現行より好みになりそう」とデザイン面への期待を示すコメントが目立ちました。

また、「もうお金を貯め始めました」と、すでに購入を見据えたユーザーの書き込みも見られます。他には「待ってました」「楽しみ」「ディーゼルモデル欲しい」といった率直な期待の声に加え、「いくらくらいになるのだろう」と価格を予想するコメントが上がるなど、画像公開の段階から新型ハイラックスに対する関心の高さがうかがえました。