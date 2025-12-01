¥é¥Õ¡ß¥é¥Õ¡¦²ÆÌÜÎÃÉ÷¡¢½é¡¹¤·¤¤¡È¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡É¡¡¾Ð´é¤¬Ì¥ÎÏ¤Î20ºÐ¤¬¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¥Ü¥Ç¥£²ò¶Ø
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Îº´µ×´ÖÀë¹Ô¤¬Áí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òÌ³¤á¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥é¥Õ¡ß¥é¥Õ¤Î²ÆÌÜÎÃÉ÷¤¬¡¢12·î1ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø½µ´©¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù1¹æ¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Î´¬Ëö¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤½¤³¤Þ¤Ç¡ÄÈþ¿¬¡õÈþµÓ¤òÈäÏª¤·¤¿²ÆÌÜÎÃÉ÷
¡¡²ÆÌÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¥°¥é¥Ó¥¢¤È¤Ê¤ëº£²ó¡¢Ä¶¥¥é¥¥é¤Ê¾Ð´é¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÀÚ¤Ê¤¤É½¾ð¤Þ¤Ç¡¢¥Ð¥Ä¥°¥ó¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤òÈ¯´ø¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿åÃå¤òÃåÍÑ¤·¡¢¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¥Ü¥Ç¥£¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«Æ±¹æ¤ÎÉ½»æ¡õ´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ÏÅÄÃæÈþµ×¡¢´¬Ãæ¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¡ÈÅß¤Î¥»¥¯¥·¡¼Ì¡²è¥³¥é¥Ü¡É¤ÈÂê¤·¡¢²Ã¸î°¡°Í¤é¤¬¥ä¥ó¥Þ¥¬6ºîÉÊ¤ò¥³¥¹¥×¥ì¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç´°Á´ºÆ¸½¡£´¬Ëö¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¡ÖPick up Girls¡ª¡×¤È¤·¤Æ¤¤ã¤¹¤ß¤ë¡¢ÇòÆä¤¦¤ß¡¢Ý¯ÌÚÈþÍ¡¢É±µÜ¤ì¤à¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤½¤³¤Þ¤Ç¡ÄÈþ¿¬¡õÈþµÓ¤òÈäÏª¤·¤¿²ÆÌÜÎÃÉ÷
¡¡²ÆÌÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¥°¥é¥Ó¥¢¤È¤Ê¤ëº£²ó¡¢Ä¶¥¥é¥¥é¤Ê¾Ð´é¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÀÚ¤Ê¤¤É½¾ð¤Þ¤Ç¡¢¥Ð¥Ä¥°¥ó¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤òÈ¯´ø¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿åÃå¤òÃåÍÑ¤·¡¢¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¥Ü¥Ç¥£¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«Æ±¹æ¤ÎÉ½»æ¡õ´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ÏÅÄÃæÈþµ×¡¢´¬Ãæ¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¡ÈÅß¤Î¥»¥¯¥·¡¼Ì¡²è¥³¥é¥Ü¡É¤ÈÂê¤·¡¢²Ã¸î°¡°Í¤é¤¬¥ä¥ó¥Þ¥¬6ºîÉÊ¤ò¥³¥¹¥×¥ì¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç´°Á´ºÆ¸½¡£´¬Ëö¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¡ÖPick up Girls¡ª¡×¤È¤·¤Æ¤¤ã¤¹¤ß¤ë¡¢ÇòÆä¤¦¤ß¡¢Ý¯ÌÚÈþÍ¡¢É±µÜ¤ì¤à¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£