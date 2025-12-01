4¿§4Ì£¤Î¥ß¥Ã¥¡¼¡õ¥ß¥Ë¡¼¡¢¥×¡¼¤µ¤ó¤Ê¤ÉÁ´8¼ï¡ª¥Ð¥ó¥À¥¤¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡×¥¥ã¥é¥Ñ¥ ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È
¥Ð¥ó¥À¥¤¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡¢ÈÄ·¿¥Á¥ç¥³¤ò¥Ñ¥¥Ñ¥³ä¤Ã¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î·Á¤ËÈ´¤½Ð¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥¥ã¥é¥Ñ¥¡×¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¡ÖDisney Characters ¥¥ã¥é¥Ñ¥ ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
4¿§4Ì£¤Î¹ë²Ú¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¡õ¥ß¥Ë¡¼¡×¤ä¡Ö¤¯¤Þ¤Î¥×¡¼¤µ¤ó¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤ÉÁ´8¼ï¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ù
¥Ð¥ó¥À¥¤ ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡ÖDisney Characters ¥¥ã¥é¥Ñ¥ ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×
²Á³Ê¡§³Æ149±ß(ÀÇ¹þ)
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î22Æü(·î)¤è¤ê½ç¼¡
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñÎÌÈÎÅ¹¤Î¤ª²Û»ÒÇä¤ê¾ì¤Ê¤É
ÈÄ·¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¥Ñ¥¥Ñ¥³ä¤Ã¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥Á¥ç¥³¤ò·¿È´¤¯¡ÈÍ·¤Ó¡ÉÍ×ÁÇ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥Ð¥ó¥À¥¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë²Û»Ò¡Ö¥¥ã¥é¥Ñ¥¡×¥·¥ê¡¼¥º¡£
2017Ç¯¤«¤éÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¡¢»Ò¶¡¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤ò½¸¤á¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×½Ð²Ù¿ô¤Ï2²¯¸Ä¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¡Ö¥¥ã¥é¥Ñ¥¡×¤«¤é¡¢¡ÖDisney Characters¡Ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¡Ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡ÖDisney Characters ¥¥ã¥é¥Ñ¥ ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÁ´8¼ï¤Ç¤¹¡£
¥Á¥ç¥³¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ï¡¢¥¤¥Á¥´Ì£¡¢¥¥ã¥é¥á¥ëÌ£¡¢¥Ñ¥ÕÆþ¤ê¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¤Î4¤Ä¡£
4¿§¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ç¸«¤¿ÌÜ¤âÌ£¤ï¤¤¤â³Ú¤·¤á¤ë¤ª²Û»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬ÍÑ¤Ë¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÍÑ¤Ë¤â¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¡¢¡È¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¡É¤ª²Û»Ò¤Ç¤¹¡ù
¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹
¤«¤Ã¤³¤è¤¯¥Ý¡¼¥º¤ò¤¤á¤ë¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥¥ã¥é¥Ñ¥¡£
¥°¥í¡¼¥Ö¤ä·¤¡¢ÂÀ×¡¢¥º¥Ü¥ó¤Ê¤É¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤â¤µ¤êµ¤¤Ê¤¯¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹
¥Ï¡¼¥È¤ä¥ê¥Ü¥ó¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¤¿¡¢¥¬¡¼¥ê¡¼¤Ê¡Ö¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
Î¾¼ê¤òËË¤Ë¤¢¤Æ¡¢Í¥¤·¤¤¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë»Ñ¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¥¥å¡¼¥È¡ù
¥É¥Ê¥ë¥É¥À¥Ã¥¯
Î¾¼ê¤ò¹¤²¤¿¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥É¥Ê¥ë¥É¥À¥Ã¥¯¡×
¥¤¥«¥ê¤äÁ¥¤Ê¤É¡Ö¥É¥Ê¥ë¥É¥À¥Ã¥¯¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥â¥Á¡¼¥Õ¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¥Ã¥×¡õ¥Ç¡¼¥ë
ÇØÃæ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÏÓ¤òÁÈ¤à¡¢ÃçÎÉ¤·¤Î¥·¥Þ¥ê¥¹¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Á¥Ã¥×¡×¤È¡Ö¥Ç¡¼¥ë¡×
2¿Í¤ÎÆÃÄ§Åª¤Ê¤ªÉ¡¤â¥¥ã¥é¥Ñ¥¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¿¥Ã¥Á¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¯¤Þ¤Î¥×¡¼¤µ¤ó
¥Ï¥Ë¡¼¥Ý¥Ã¥È¤òÊú¤¨¤Æ¤ªºÂ¤ê¤¹¤ë¡Ö¤¯¤Þ¤Î¥×¡¼¤µ¤ó¡×
É÷Á¥¤Ë¾è¤Ã¤Æ¶õ¤òÈô¤Ö¡Ö¥Ô¥°¥ì¥Ã¥È¡×¤È°ì½ï¤Ç¤¹¡£
¥À¥ó¥Ü
Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÀ¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡¢1941Ç¯¸ø³«¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¥À¥ó¥Ü¡Ù
¼ç¿Í¸ø¡Ö¥À¥ó¥Ü¡×¤È¶¦¤Ë¡¢¿ÆÍ§¤Î¡Ö¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡×¤¬¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ ¥Þ¥ê¡¼
¡Ø¤ª¤·¤ã¤ì¥¥ã¥Ã¥È¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë»Ò¥Í¥³¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ ¥Þ¥ê¡¼¡×¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¤ª¸ý¤ò³«¤¤Ê¤¬¤é¤³¤Á¤é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¾Ð´é¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¯¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ ¥Þ¥ê¡¼¡×¤Î»Ñ¤Ë¶»¤¬¤¤å¤ó¤È¤·¤½¤¦¡ù
¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¡õ¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹
¸þ¤«¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¤È¡Ö¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥¥ã¥é¥Ñ¥¡£
2¿Í¤Î¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¤Ê¥·¡¼¥ó¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È²Û»Ò¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡¢4¿§¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ç¸«¤¿ÌÜ¤âÌ£¤ï¤¤¤â³Ú¤·¤á¤ë¤ª²Û»Ò¡£
2025Ç¯12·î22Æü¤è¤ê½ç¼¡ÈÎÇä¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¡ÖDisney Characters ¥¥ã¥é¥Ñ¥ ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡ù
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹
¢¨Å¹Æ¬¤Ç¤Î¼è°·¤¤³«»ÏÆü¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨°ìÉôÅ¹Æ¬¤Ç¤Ï¤ª¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨²èÁü¤Ï¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤ÏÂ¿¾¯°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨·ÇºÜ¾ðÊó¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
