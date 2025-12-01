¡Ú2026Ê¡ÂÞ¡Û¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó¡¢¡È¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¡É´Þ¤àÊ¡ÂÞ¤Î¾ÜºÙÈ¯É½¡¡¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼12¡¦9¼õÉÕ
¡¡B¡¾R ¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó ¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¡Ö¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥óÊ¡ÂÞ2026¡×¤Î¾ÜºÙ¤òÈ¯É½¡£9Æü¤è¤ê¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¤Î¼õÉÕ¤ò»Ï¤á¡¢2026Ç¯1·î1Æü¤«¤éÅ¹Æ¬¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¥å¡¼¥È¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥àÂ³¡¹¡ª¡Ö¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥óÊ¡ÂÞ2026¡×
¡¡¹¥¤¤Ê¾¦ÉÊ¤Ë°ú¤´¹¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë3500±ßÊ¬¡¢¤Þ¤¿¤Ï2500±ßÊ¬¤Î¥¹¥Þ¥Û¸ÂÄê500±ß¥Á¥±¥Ã¥È¤È¡¢Ê¡ÂÞ¸ÂÄê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬ÉÕ¤¯ÆâÍÆ¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à·¿¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¥¿¥¤¥Þ¡¼¤ä¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤Ê¤É¤¬¤½¤í¤¦¡£
¡¡¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤Ï¡¢12·î9Æü¤«¤é29Æü¤Þ¤Ç¡£Å¹Æ¬¤Ç¤ÎÄó¶¡¤¬¡¢2026Ç¯1·î1Æü¤«¤é¡¢1·î7Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ë¡£
