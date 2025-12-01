¡Ö¡áLOVE¡×¤ÎÎ¬¸ì¤Ï¡©¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÌ¾Á°¤Ç¤¹♡
¤¢¤Ê¤¿¤¬ÉáÃÊ¡¢Æü¾ï¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤Ï¤â¤·¤«¤·¤ÆÎ¬¸ì¤«¤â¡ª¡©¤³¤Î¥¯¥¤¥º¤ÇÀµ¼°Ì¾¾Î¤ò³Ð¤¨¤è¤¦¡£
¡Ö¡áLOVE¡×¤ÎÎ¬¸ì¤Ï¡©
¡Ö¡áLOVE¡×¤ÎÎ¬¸ì¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢4Ê¸»ú¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö¥¤¥³¥é¥Ö¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡áLOVE¡Ê¥¤¥³¡¼¥ë¥é¥Ö¡Ë¤Ï¡¢»Ø¸¶è½Çµ¤µ¤ó¤ÈÂå¡¹ÌÚ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó³Ø±¡¤Ë¤è¤ë¶¦Æ±¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤³¤È¡£
¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤¤¤¦»Å»ö¤â¼«Ê¬¤¬°¦¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡Ø¡áLOVE Official Fan Club¡Ù
¡¦¡Ø¥Á¥±¥¸¥ã¥à¡Ù
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô