日本三大曳山祭りのひとつ

早いもので、今年もまた年末がやってきた。毎年この季節になると思い出すのは12月2日、3日に開催される秩父夜祭である。ユネスコの無形文化財に指定され、京都の祇園祭、飛騨高山の高山祭と並ぶ日本三大曳山祭りのひとつとも称される。

「日本三大〇〇」と呼ばれるものの三番目は、時に「えっ、ほんと？」と思う場合もあるが、この秩父夜祭だけは、間違いなく、他の二つの祭にひけを取らない。実はわたしもある時までは、埼玉県の山奥にそんな立派な祭があるのかと疑っていたのが、何年か前、実際に行ってみて驚いた。あの華々しさと躍動感は、祇園祭とも高山祭とも違う独自の魅力を持っている。

この祭は知知夫国（ちちぶのくに）一之宮の秩父神社の例大祭である。祭の内容についての詳しい話はまたあとでするとして、まずは、この神社自体の話から始めよう。秩父市の中心部にあり、東京方面から西武線で比較的簡単に行けるが、実はこちらは、関東でも屈指の由緒深い神社なのである。

創建は崇神天皇の御代。この人物は実在した可能性がある最初の天皇とも言われ（記紀に記述のあるそれ以前の天皇は実在が定かではないとされる）、もしも実在したとすれば3世紀後半〜4世紀前半に在位したと考えられる。その時代に初代の知知夫国造である知知夫彦命が、祖先神に当たる八意思兼命（ヤゴコロオモイカネノミコト）を祀ったのがはじまりだ。八意思兼命と言えば、アマテラスオオミカミの岩戸隠れの際、皆の意見をまとめ、どのようにして出てきていただくかの作戦を練った知恵の神として知られる。

祭神はその八意思兼命と知知夫彦命。天之御中主神（アメノミナカヌシノカミ）、秩父宮雍仁親王。天之御中主神は鎌倉時代に合祀されたもので、秩父宮（昭和天皇の弟君）はご薨去の年である昭和28年に合祀された。「秩父宮」の宮号は、秩父嶺が帝都所在の武蔵国の名山であり、雍仁親王の御住居の西北に位置したことにちなんで選定されたという。

境内はそれほど広くはないが、見どころがたっぷりだ。大鳥居をくぐったらまず、細部まで精巧に彫られた手水舎の彫刻に注目しよう。豊富に流れ落ちる手水は武甲山の伏流水。実はこの武甲山は秩父神社の神奈備山なのだ。神奈備とは神霊が宿る依り代のことで、つまりはご神体と言ってもよいのだが、セメント製造に使う石灰石を採掘するために山容は大きく変わり、山頂付近にあった古い祭祀跡などは失われてしまった。

パワースポットや見どころがたくさん

朱塗りの神門をくぐり、まっすぐ行くと御本殿がある。天正20年（1592年）9月に徳川家康が社領57石を寄進し、代官である成瀬吉右衛門に建造させたものと伝わる。ご神体を祀る本殿とお参りをする拝殿を一つにつなげた権現造りという形式で、目もくらまんばかりの極彩色の彫刻が四面に施されている。

さまざまな動物が彫られている中でも、以下の4つは必ず確認したい。まずは拝殿正面左側の「子宝・子育ての虎」。戯れる母子の虎は、名工左甚五郎が徳川家康の威厳と祭神を守護するために彫ったと伝わる。右側の側面にある「つなぎの龍」も左甚五郎が彫ったとされる。近くの池に住みついた龍があばれると必ずこの彫刻の下に水溜りができたが、この彫り物の龍を鎖で繋ぎ止めたところ、龍は現れなくなったという伝説がある。

背後に回ると「北辰の梟」。体は正面のご本殿に向き、頭は正反対の真北を向いて昼夜を問わず祭神を守っているという。左側の側面には「お元気三猿」。有名な日光東照宮の三猿は「見ざる・言わざる・聞かざる」だが、こちらの三猿は「よく見て・よく聞いて・よく話す」という姿だ。わたしはこちらの元気でポジティブな三猿の方が好きかも知れない。

それ以外にも、この神社にはパワースポットや見どころが多い。まずは御本殿の後方左右にある皇大神宮と豊受大神宮。これはつまり、お伊勢さんの内宮と外宮である。こんなところでお伊勢参りまでできるとはなんとありがたいことか。

御本殿の背後には天神地祇社。全国の一之宮を中心とした75座の神々を祀る社がずらりと並び、これもありがたさのあまり涙がこぼれそうになるほどだ。このように多くの神々が祀られているのは、主祭神の八意思兼命が岩戸隠れの際に神々の意見をまとめたという逸話に基づくためだという。

日御碕社は須佐之男命を祀る社で、特殊神事の「天王柱立て」が行われる。そのお隣には諏訪神社。ここにはなんと、本宮に当たる諏訪大社と同じように御柱が立っている。

柞稲荷神社の前には「神降石」と呼ばれる巨岩もある。これはその名の通り、神様が降り立つ石ということだ。「柞の禊川」と呼ばれる小さな川では珍しい水みくじもできる。何も書かれていないおみくじを水につけると言葉が浮かび上がってくるもので、一般的な占いバージョンと恋占いバージョンがある。ちなみにこの川に流れている水も神奈備である武甲山の伏流水だ。

「秩父夜祭」の見どころ

そしていよいよ、夜祭のお話である。この祭は江戸時代中期、この付近で盛んになった絹織物の市「絹大市」の発展とともに盛大に行われるようになったという。秩父は蚕を育て、絹織物で潤った土地なのだ。「付け祭」と呼ばれる華々しい山車の引き回しなどが神社本体の神事に付随するものとして広まり、今に伝わっている。

現在、山車には2基の笠鉾と4基の屋台があり、いずれも「動く陽明門」と言われるほど華麗な装飾が施されている。笠鉾は神の依り代としての要素も持っており、本来は三層にもなる高い笠を立てて造り花を垂らすのだが、明治以降、電話線や電線の導入により市中引き回しができなくなったため、現在は屋台と同じような形で曳かれている。

12月2日、3日とも、午前中からこれらの山車が市中を巡行し、夜には花火が打ち上げられる。2日は前夜祭に当たる宵宮で、山車は4基、花火の打ち上げは夜８時ごろに終了だ。3日が本祭で六基の笠鉾、屋台が勢ぞろい。それらが夕方に秩父神社を出発し、10時ごろに御旅所に到着。それが秩父祭のクライマックスだ。

華々しい冬花火の中、独特なリズムで打ち鳴らされる太鼓と提灯を掲げた人々の勇壮なかけ声が重なり合う。そんな夢幻のような光景の中、きらびやかな笠鉾や屋台が、団子坂と呼ばれる急坂を次々に曳き上げられるシーンが圧巻だ。祇園祭や高山祭の優雅さとはまた違う、豪壮で血沸き肉躍る祭である。

最後に実際に夜祭見物に行かれる方へのアドバイスを少々。12月2日は比較的混雑が少なめだし、終了も早いので、東京方面の方も比較的楽に帰って来られる。エッセンスを味わいたいならこの日でも十分だろう。しかしやはり本祭の3日に行きたい方は、車だと駐車場に困る場合もあるようなので電車がおすすめだ。遅くなっても臨時便が出るため、大混雑はするが、帰れなくなることはまずない。深夜までじっくり堪能したい方は防寒の準備も忘れずに。ただし、あまりの熱気で寒さなど忘れてしまうかも知れないけれど。

