俳優の石原良純（63）が1日、コメンテーターを務める同局「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。神宮外苑のイチョウ並木で広がる迷惑行為について私見を述べた。

神宮外苑の全長300メートルものイチョウ並木は人気の撮影スポットとして人気となっており、車道にはみ出して写真撮影をするなど、迷惑行為が相次いでいる。これを受け、東京都は新たな対策として車両規制の時間をこれまでから1時間早め、午後2時から午後9時まで実施した。

これについて、石原は「危ないよね、やっぱりね。僕の土地勘の中で、あそこそんなにお店ないんですよ。テニスクラブと一軒か二軒ぐらいのレストラン。もうちょっと長い時間（車両を）封鎖しちゃってもいいんじゃないかなと」と見解。「テニスコートには誘導するとか、駐車場へ誘導だけ置いて。で、いずれああいう人が飛び出して事故が起きたら…。東京の新名所として確定させちゃったほうがいいんじゃないかなって気がするんだけどね」とした。

「（観光客は）日の出とともにたぶんやってくる。でもそんなに観光客って朝っぱらから来ないから、それこそ9時ぐらいからとか、（そうすれば規制は）12時間行けるんじゃないかと思うんだけどな」と自身の見解を示した。