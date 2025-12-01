»Íµ¨¤òºÌ¤ë¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤È¤ÎÉ÷·Ê¥«¥ì¥ó¥Àー2026¡×12·î2Æü¤«¤éÌµÎÁÇÛÉÛ¡¡¹áÀî¸©
¥«¥ì¥ó¥Àー¤ÎÉ½»æ¡¡¹áÀî¸©Äó¶¡
¡¡¹áÀî¸©¤ÎÇÀ¶ÈÃÏ°è¡¢µù¶ÈÃÏ°è¤Ë¤Ï¡¢ÀÎ¤«¤é¼é¤êÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¼«Á³¡¢É÷½¬¡¢ÅÁÅý¹Ô»ö¡¢É÷Êª»í¤¬ÂçÀÚ¤Ë»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹áÀî¤ÎÇÀ»³µùÂ¼¤ÎÎÉ¤µ¤äÌ¥ÎÏ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÃÏ¸µ¤Ë°¦Ãå¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢¹áÀî¸©¤¬¡Ö¤«¤¬¤ï¤ÎÇÀÂ¼¡¦¤Õ¤ë¤µ¤È·Ê´Ñ¼Ì¿¿¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤ÎÆþ¾ÞºîÉÊ¤ä¸©Æâ¤ÎÇÀ»³µùÂ¼¤Î¹Ô»ö¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À2026Ç¯¥«¥ì¥ó¥Àー¤òºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡12·î2Æü¤«¤é¹áÀî¸©Ä£ÇÀÂ¼À°È÷²Ý¤È³Æ»ÔÄ®¤ÎÇÀÎÓ¿å»º´Ø·¸²Ý¤Ç1¿Í1Éô¡¢ÌµÎÁÇÛÉÛ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¹ç¤ï¤»¤ÆÌó3000Éô¡¦³Æ»ÔÄ®¤ÇÇÛÉÛÉô¿ô¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
¡¡¥«¥ì¥ó¥Àー¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÅß¤ÎÆ¦Èª¤ò¹Ô¤¯¡×¡Ê´Ñ²»»û»Ô¤Ç»£±Æ¡Ë¡¢¡ÖÃªÅÄ¤Î¼é¤ê¿Í¡×¡Ê¹â¾¾»Ô¤Ç»£±Æ¡Ë¡¢¡ÖÅ·¶õ¤Î¥½¥ÐÈª¡×¡Ê¹áÀî¡¦¤Þ¤ó¤Î¤¦Ä®¤Ç»£±Æ¡Ë¤Ê¤É¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡