¾Íè¤Î»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ëÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡ÆÊÌÚÏ«Æ¯¶É¤¬½é³«ºÅ
ÆÊÌÚ¸©¤Î´ë¶È¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬³Ø¤Ó¡¢¾Íè¤Î»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤¦ÂÎ¸³·¿¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬£³£°Æü¡¢±§ÅÔµÜ»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÊÌÚÏ«Æ¯¶É¤¬º£²ó½é¤á¤Æ³«¤¤¤¿¿¦¶ÈÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¸¥ç¥Ö¥Õ¥§¥¹¤È¤Á¤®¡×¤Ë¤Ï¡¢¸©Æâ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤ÁÌó£±£µ£°¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡ÖÀ½Â¤¡×¤ä¡Ö¶âÍ»¡×¡¢¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¡×¤Ê¤É¤Î¶È¼ï¤«¤é¤¢¤ï¤»¤Æ£²£µ¤Î¥Öー¥¹¤¬½ÐÅ¸¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ò½ä¤ê¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤òÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¿¦¶È¤òÁª¤ÖºÝ¤Î»ëÌî¤ò¹¤²¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¥Ï¥íー¥ïー¥¯¤Î¥Öー¥¹¤âÀß¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿¦¶È¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥«ー¥É¤«¤éÄ¾´¶Åª¤Ë¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ËÅ¬¤·¤¿»Å»ö¤ò¿ÇÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢¸©Æâ¤Î´ë¶È¤äÃÄÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Ê¤¬¤é¾Íè¤Î»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»×¤¤¤ò½ä¤é¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£