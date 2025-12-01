¡Ú ÃæÀî°ÂÆà ¡Û¡¡Ìîµå¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã»þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡¡¡Ö¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë¤¬³Ú¤·¤ß¤À¤Ê¤¡¡Á¡ª¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó±þ±ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÃæÀî°ÂÆà¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
»Å»ö»þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÀî°ÂÆà¤µ¤ó¤Ï¡Öºå¿ÀVSµð¿Í Çú¾Ð¥È¡¼¥¯¥Ð¥È¥ë2025¡×(¼Ì¿¿¤Î»þ¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¡¤Þ¤¹¤À¤ª¤«¤ÀÁýÅÄ¤µ¤ó¤â°ì½ï¤Ç¤·¤¿)¤ÈÄÖ¤ë¤È¡¢¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿²èÁü¤Ç¤Ï¡¢¹¾ÀîÂî¤µ¤ó¡¢³ÝÉÛ²íÇ·¤µ¤ó¡¢ÌðÌîà¢Âç¤µ¤ó¡¢¸µÌÚÂç²ð¤µ¤ó¡¢¾¾Â¼Ë®ÍÎ¤µ¤ó¡¢¤Ï¤Ê¤ï¤µ¤ó¤é¤Î¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤È°ì½ï¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¡¢ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¿È¤ËÃå¤±¤¿ÃæÀî°ÂÆà¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë¤¬³Ú¤·¤ß¤À¤Ê¤¡¡Á¡ª¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó±þ±ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢ÃæÀî°ÂÆà¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ª»Å»ö½ª¤ï¤ê¤Ë¡Ê¥é¡¼¥á¥ó¤Î³¨Ê¸»ú¡Ë¡¡ºÇ¶á¤Û¤ÜËèÆü¡¢Ã¯¤è¤ê¤â°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤È¡¡¥é¡¼¥á¥ó¤Î¤È¤¤Î¥é¥¤¥¹¤Ï¥Þ¥¹¥È¡ª¡ª¡×¤È¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤ò³Ú¤·¤à²èÁü¤òÅº¤¨¤Æ¡¢ÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö°ÂÆà¤µ¤ó¤¬¤ß¤ó¤Ê¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡¡Ìîµå¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç³Ú¤·¤½¤¦¡ª¡×¡¦¡Ö¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹❤❤¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹❤¤´°ì½ï¤Ë¤ª¤é¤ì¤ë³§ÍÍ¤¬Á¢¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹❤¡×¡¦¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥³¡¼¥Ç¤«±Ç¤¨¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú ÃæÀî°ÂÆà¤µ¤ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë ¡Û
À¸Ç¯·îÆü¡§1993Ç¯10·î22Æü
ºÇ½ª³ØÎò¡§·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØË¡³ØÉôÀ¯¼£³Ø²Ê
½Ð¿È¡§ÅìµþÅÔ
ÆÃµ»¡§±Ñ¸ì¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¡¢¸¤¤ÎÌÄ¤¤Þ¤Í
¼ñÌ£¡§¥´¥ë¥Õ¡¢¥À¥ó¥¹¡¢ÍÎ³Ú¤òÄ°¤¯¤³¤È
À³Ê¡§Å·¿¿à¥Ì¡
3ºÐ¤«¤é4Ç¯´Ö¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡¢10ºÐ¤«¤é4Ç¯´Ö¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤Ëºß½»¡£
µ¢¹ñ¸å¡¢·ÄØæµÁ½Î¾ÅÆîÆ£Âô¹âÅùÉô¤ØÆþ³Ø¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØË¡³ØÉôÀ¯¼£³Ø²ÊÂ´¶È¡£
2016Ç¯NHK¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÆþ¶É¡£
½éÇ¤ÃÏ¤ÏNHK½©ÅÄÊüÁ÷¶É¤Ç3Ç¯¶á¤¯¶ÐÌ³¡£
¤½¤Î¸å2019Ç¯¤«¤é1Ç¯´ÖNHK¹ÅçÊüÁ÷¶É¡¢2020Ç¯¤ËÅìµþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¼¼¤Ç³èÆ°¡£
2025Ç¯3·î¡¢9Ç¯´Ö¶ÐÌ³¤·¤¿Æ±¶É¤òÂà¼Ò¡£
Æ±Ç¯4·î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò³«»Ï¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û