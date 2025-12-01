ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡¢Ãæ»ß¤Î¾å³¤¸ø±é¤òÌµ´ÑµÒ¤Ç¤ä¤ê¤¤Ã¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸SHOT¤Ë´¶Æ°¤ÎÀ¼¡Ö¿´¿Ì¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×
11·î30Æü¡¢ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¡£29Æü¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Øayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A(¥í¥´) I am ayu -ep.¶-¡Ù¤Î¾å³¤¸ø±é¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌµ´ÑµÒ¤Ç¤ä¤ê¤¤Ã¤¿¾å³¤¸ø±é¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸SHOT¤òÊ£¿ô¸ø³«
¤³¤ÎÆü¡¢ÉÍºê¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢14,000ÀÊ¤Î¶õÀÊ¤òÁ°¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢º£²ó¤Î¸ø±é¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¶¦¤Ë¥é¥¤¥Ö¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥À¥ó¥µ¡¼¤é¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Ìµ´ÑµÒ¤Î²ñ¾ìÆâ¤Ç¥À¥ó¥µ¡¼¤ÈÂ·¤Ã¤Æ¼ê¤ò¾å¤²¤¿¤ê¡¢¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ê¤É¡¢´ÑµÒ¤¬¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤ê¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ô¸ø³«¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤ÎTAÃ£¤Î°Ù¤Ë¡¢°¦¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤¿¤À¤¿¤À¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¡Ö´¶Æ°¤Ç¿´¿Ì¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖËÜÊª¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
²èÁü½ÐÅµ¡§ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram¤è¤ê