¡Ú »³ËÜÉñ¹á ¡Û¡¡¥Þ¥¤¥Õ¥¡¥¹¡¦Hiro¤È¤Î·ëº§¸å¤Ë¥Ñ¥ï¥Ñ¥Õ°¦ßÚÎö¡¡¥±¥¿³°¤ì¤Îà¿ä¤·³èá¹ðÇò¡¡¡Ö£²»þ´ÖÈ¾¤«¤±¤ÆÂçºå¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢ÂÚºß¤Ï£±»þ´ÖÈ¾¡×
ÇÐÍ¥¤Î»³ËÜÉñ¹á¤µ¤ó¤¬1Æü¡¢¡ÖMIYASHITA POWERFUL XMAS¡×THE POWERPUFF GIRLS ¡ß MIYASHITA PARK ³«ºÅ¡ª¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°PR¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú »³ËÜÉñ¹á ¡Û¡¡¥Þ¥¤¥Õ¥¡¥¹¡¦Hiro¤È¤Î·ëº§¸å¤Ë¥Ñ¥ï¥Ñ¥Õ°¦ßÚÎö¡¡¥±¥¿³°¤ì¤Îà¿ä¤·³èá¹ðÇò¡¡¡Ö£²»þ´ÖÈ¾¤«¤±¤ÆÂçºå¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢ÂÚºß¤Ï£±»þ´ÖÈ¾¡×
MIYASHITA PARK¤È¥¢¥á¥ê¥«È¯¤Î¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥Ñ¥Õ ¥¬¡¼¥ë¥º¡×¤¬½é¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡ª
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤Û¤«¡¢´ÛÆâ¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬½Ð¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡È¤º¤Ã¤È¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ê¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ë»ä¤ÎÀ¤´Ö¤«¤é¤Î¥¥ã¥éÅª¤Ë¡Ö¥Ñ¥ï¥Ñ¥Õ¤¬¹¥¤¡×¤Ã¤Æ¤¢¤ó¤Þ¤ê¸À¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡£¡Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¡Ë²Ä°¦¤é¤·¤¹¤®¤ë¤«¤é¡¢¡ÖµÞ¤Ë¤«¤ï¤¤»Ò¤Ö¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤Î·ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤Ç¤â¡¢ºÇ¶á·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤â¤¦¤¤¤¤¤ä¡ª¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Á´ÌÌ¤Ë°¦¤ò£Ó£Î£Ó¤Ç½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡£Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡É¤È¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦MY FIRST STORY¤Î¥Ü¡¼¥«¥ëHiro¤µ¤ó¤È¤Î·ëº§¸å¤Ë¥Ñ¥ï¥Ñ¥Õ°¦¤¬ßÚÎö¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·ÝÇ½³¦¥¤¥Á¤Î¡Ö¥Ñ¥ï¥Ñ¥Õ¥Þ¥Ë¥¢¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡È¡Ö·ÝÇ½³¦¥¤¥Á¡×¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡É¤È¾¯¤·¸¬Â½¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¤ß¤»¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Å¹Æâ¤Î¤É¤Î¾¦ÉÊ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡È¤¢¤Î¡Ä»ä¡ÊÅ¹Æâ¤Î¾¦ÉÊ¤ò¡Ë¤Û¤Ü»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡É¤È¶Ã¤¤ÎÈ¯¸À¡£
¡ÈÁ°²ó¤ÎÂçºå¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¡¢£²£°£°ÅÀ¤¯¤é¤¤Çã¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤é¤Û¤Ü»ý¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ð¥Ã¥°¤È¤«¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤È¤«¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤âÁ´Éô»ý¤Ã¤Æ¤Æ¡£¥Ð¥¹¥Ü¥à¤âÁ´¼ïÎàÀ©ÇÆ¤·¤¿¤·¡Ä¡É¤È¥±¥¿³°¤ì¤Î¿ä¤·³è¤Ö¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡È¡ÊÂçºå¤«¤é¡ËÁ´Éô¼ê¤Ç»ý¤Ã¤Æµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¿·´´Àþ¤Ç¡££²»þ´ÖÈ¾¤«¤±¤ÆÂçºå¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢£±»þ´ÖÈ¾¤ªÇã¤¤Êª¤·¤Æ¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÅìµþ¤Ëµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ÜÆ°»þ´Ö¤ÎÊý¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡ª¡É¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÅÓÃæ¤Ç¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à¡¢¥Ð¥Ö¥ë¥¹¡¢¥Ð¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥óÇú¾å¤¬¤ê¤Î»³ËÜ¤µ¤ó¡£
¡È´ò¤·¤¤¡¼¡¼¡¼¡¼¡ª¡É¡È²Ä°¦¤¤¡É¤È²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤âÒì¤¡¢£³¿Í¤È¤Î»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤·¤¿¤¤¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡È¤¤¤Ä¤«¥³¥é¥Ü¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤â¥Ñ¥ï¥Ñ¥Õ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¡£¡É¤ÈÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡È¼Ì¿¿¥Ç¡¼¥¿£±Ëç¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤éÂç¾æÉ×¡£¥¢¥Ë¥á¤Ë½Ð¤¿¤¤¤È¤«»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¤½¤ì°Ê¾å¤ÏË¾¤Þ¤Ê¤¤¡££´¿Í¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¡¢ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Ë¤Ç¤¤ë¥Ç¡¼¥¿¤À¤±¤¯¤ì¤¿¤éËþÂ¡É¤È¸¬µõ¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÈÊì¿Æ¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¡É¤È¤¤¤¦¡¢Ç°´ê¤Î¥Ñ¥ï¥Ñ¥Õ¤È¤ÎÌ´¤Î¶¦±é¡£
¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ò¼ê¤Ë»ý¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¥ë¥ó¥ë¥ó¤ÇÂà¾ì¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
²£ÉÍ,
ÃÖ¾²¹©»ö,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
Ë¬Ìä²ð¸î,
Áòº×,
¿À»ö,
Ï·¸å,
¾²ÃÈË¼