ÆÊÌÚ¸©Æâ¤Ç»ùÆ¸µÔÂÔ¤Ø¤ÎÂÐ±þ·ï¿ô¤¬Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤Ê¤«¡¢»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¤È·Ù»¡¤ÇÏ¢·È¶¯²½¤ò¤Ï¤«¤ë¤¿¤á¡¢£²£·Æü¡¢±§ÅÔµÜ»Ô¤Ë¤¢¤ë·Ù»¡³Ø¹»¤Ç¹çÆ±·±Îý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¤È·Ù»¡¤Ï»ùÆ¸µÔÂÔ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥±ー¥¹¤Ë¿×Â®¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ËèÇ¯·±Îý¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£²£·Æü¤Ï¡¢»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¤Î¿¦°÷¤È·Ù»¡´±¡¢Ìó£¶£°¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢»ùÆ¸µÔÂÔ¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¥±ー¥¹¤òÁÛÄê¤·¤Æ£³¤Ä¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·±Îý¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¦¤Á»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¤Ë¤è¤ëÎ©¤ÁÆþ¤êÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢À¼¤ò¹Ó¤²¤ëÊì¿Æ¤ò·Ù»¡´±¤¬»ß¤á¡¢¿¦°÷¤¬»ùÆ¸¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Î©¤ÁÆþ¤êÄ´ºº¤Ë±þ¤¸¤º¡¢»ùÆ¸¤Î°ÂÈÝ¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤Ç¤Ï¡¢ºÛÈ½½ê¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ¶¯À©Åª¤ËÄ´ºº¤¹¤ë¡ÖÎ×¸¡¡¦ÁÜº÷¡×¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿¦°÷¤¬¥É¥¢¤Î¥Á¥§ー¥ó¤òÀÚ¤Ã¤Æ²È¤ËÆþ¤ê¡¢²¡¤·Æþ¤ì¤ÎÃæ¤«¤é¼êÂ¤òÇû¤é¤ì¤¿»ùÆ¸¤òÊÝ¸î¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¤È·Ù»¡¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌò³ä¤òÇ§¼±¤·¡¢»ùÆ¸¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Ë¸þ¤±¤ÆÏ¢·È¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸©Æâ¤Ë¤ª¤±¤ë£²£°£²£´Ç¯ÅÙ¤Î»ùÆ¸µÔÂÔ¤ÎÂÐ±þ·ï¿ô¤Ï£±£¸£µ£²·ï¤È²áµîºÇ¹â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
£²£°£²£µÇ¯£±£°·îËö»þÅÀ¤ÎÂ®ÊóÃÍ¤Ç¡¢ºòÇ¯ÅÙ¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤ÈÈæ¤Ù¤Æ£¶£²·ï¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
