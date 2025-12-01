＝LOVE大谷映美里、野口衣織＆山本杏奈との抜群スタイル際立つ私服ショット披露 お揃いカチューシャ姿に「仲良しで尊い」の声
【モデルプレス＝2025/12/01】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVEの大谷映美里が11月30日、自身のInstagramを更新。ディズニーアンバサダーホテルで野口衣織とともに山本杏奈の誕生日を祝った際の写真を公開した。
【写真】指原プロデュース27歳美女「みんなスタイル抜群」私服3ショット
大谷は「杏奈のお祝いをしにシェフミッキーに行ってきたよ〜 ミッキー神対応可愛かった美味しくて、楽しくて、さいこーだった 杏奈お誕生日おめでと」と3人でディズニーアンバサダーホテル内のレストランを訪れたことを報告。お揃いのミニーマウスの耳付きカチューシャをつけた密着3ショットやミッキーマウスとの4ショットを公開した。大谷はオフショルダーのミニワンピース姿、山本は黒トップスに白いミニスカートのモノトーンコーディネート、野口はロングワンピース姿を披露している。
この投稿に、ファンからは「仲良しで尊い」「お揃いカチューシャ可愛すぎる」「3人ともすごく綺麗」「幸せ空間」「みんなスタイル抜群」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆大谷映美里、野口衣織とともに山本杏奈バースデーお祝い
◆大谷映美里の投稿に反響
