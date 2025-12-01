Stray Kidsリノ「MAMA」ステージ中に足首負傷していた「治療を受けながら十分な休息を取る」
【モデルプレス＝2025/12/01】8人組ボーイズグループ・Stray Kids（ストレイキッズ）のリノ（Lee Know）が足首を負傷していたことがわかった。11月30日、グループの公式X（旧Twitter）を通じて発表された。
【写真】Stray Kidsリノ＆日本イケメンモデルとの2ショットが「豪華すぎる」
所属事務所は「Stray Kidsメンバー、リノの健康状態についてお知らせいたします」と前置きし、「11月29日の『2025 MAMA AWARDS』のステージ中に足首を負傷し、現地で可能な治療を受けました」と足首を負傷していたことを報告。「帰国後すぐに病院を訪れ、必要な検査と治療を行いました」と伝え、「検査の結果、足首の捻挫と診断されました。医療陣の意見に従い、適切な治療を受けながら十分な休息を取る予定です」と報告した。
最後には「ご心配されたファンの皆様には、心よりお詫び申し上げます。当社はアーティストの健康を最優先に考え、リノの早期回復に向けて最善を尽くします」と結んでいる。（modelpress編集部）
