俳優石原良純は1日、月曜コメンテーターを務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に出演。台湾有事をめぐる高市早苗首相の国会答弁後、中国が日本に圧力を強めていることに関連し、日本のアーティストの中国での公演が次々と中止に追い込まれている問題について、「見せしめ的な部分もあるのではないか」と指摘した。

番組では、アニメ「ONE PIECE」の主題歌で知られる歌手の大槻マキが、先月28日に中国・上海で行われたイベントで歌唱中、パフォーマンスを突然強制的に中断され、中国内でも波紋を広げたことや、歌手浜崎あゆみも同29日に予定された上海公演が前日に中止に追い込まれ、最終的に無観客でステージを行ったことを伝えた。こうした状況の背景に、失業率の高さや景気の悪化、デフレの進行など国内事情の厳しさがあり、国外に強く出るという姿勢は今後も変わらないとする、東大大学院の阿古智子教授の分析も伝えた。

見解を問われた良純は「高市総理の不用意発言なのか、戦略があったのか分かりませんけど、そこからスタートしてるのは間違いない」と指摘した上で、「その中で、日中関係がこのようになったのは、見せしめ的な部分もあるのかなと。上が言うのではなくて、下が上に『私はこうやって頑張って日本を排斥しました』っていう『手柄』を立てるようなこともあるのかもしれない」と、私見を口にした。

その原因として「（指摘されるような）国内に（問題が）あるのかもしれない。そうすると、これは経済不安なのか。それから、いろんな不祥事があった時に、中国共産党を守るっていうのはこの国のやり口ですから」などと述べた上で「ただ、1989年代の天安門事件の時とは中国の力が違う。その影響力が大きいということがあるから、ぼくらは冷静に見ていくしかない」とも語った。