¤ª¤Ò¤Ä¤¸ºÂ¤µ¤ó¤Î¡Öº£½µ¤Î±¿Àª¡×¡ª ¾Ï·î°½Çµ¤Î¡ÚÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÀ±Àê¤¤¡Û¡Ê2025Ç¯12·î1Æü¡Á12·î7Æü¡Ë
Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£2025Ç¯12·î1Æü¡Á12·î7Æü¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£
Î®¤ì¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡£
¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ó¤À¤«ÌÌÇò¤½¤¦¡¢³Ú¤·¤½¤¦¡¢¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¤é¡¢¤¼¤Ò¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ÎºÝ¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«¤ä¤ë¤³¤È¡×¡Ö»þ´Ö¤¬¤Ç¤¤¿¤é¹Ô¤¯¾ì½ê¡×¤Î¤è¤¦¤ËÀèÁ÷¤ê¤·¤Æ¤Ï¥À¥á¡£»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤òË¥¤Ã¤Æ¤Î¤¾¤¤Ë¹Ô¤¯¡¢½µËö»þ´Ö¤ò¶õ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢1½µ´Ö°ÊÆâ¤Ë³èÍÑ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¡ª º£¤¢¤ëÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¤Ï¡¢°ì²áÀ¤Î¤â¤Î¤ß¤¿¤¤¡£
¤æ¤ë¤¤Í¸À¼Â¹Ô¤â¥Ä¥¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤ì¤ò¤ä¤ë¡×¡Ö¤³¤³¤Ë¹Ô¤¯¡×¤ò¿Í¤ËÏÃ¤¹¤È¡¢¤ª½õ¤±¾ðÊó¤ä¶¨ÎÏ¼Ô¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£·Ú¤¤¥Î¥ê¡õ¥ª¡¼¥×¥ó¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
°¦¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ç¡¼¥È¤Ø¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)
おひつじ座・牡羊座(3月21日~4月19日生まれ)
