¥¢¥¤¥É¥ë¥Ç¥å¥ª¡Ö¥¿¥Ã¥¡¼¡õÍã¡×¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÇÐÍ¥¤Îº£°æÍã¤µ¤ó¡Ê44¡Ë¤¬¡¢2025Ç¯11·î24Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤ó¤À¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ö40Ê¬´Ö¤Ç1¥¥í±Ë¤¤¤ÇÂå¼Õ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
º£°æ¤µ¤ó¤Ï18Ç¯9·î¡¢µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤òÂà½ê¡£20Ç¯4·î¤Ë¾¾ÃÝ¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë½êÂ°¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤¿¤Ó¤¿¤ÓÊó¹ð¤·¡¢»Å¾å¤¬¤Ã¤¿ÆùÂÎ¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
11·î24Æü¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÆ°¤¯°ìÆü¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö2»þ´Ö¥¦¥¨¥¤¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç´ðÁÃÂå¼Õ¤ò¾å¤² 40Ê¬´Ö¤Ç1¥¥í±Ë¤¤¤ÇÂå¼Õ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¡£´é¤Î¾å¤Ç¥Ô¡¼¥¹¤·¤¿¼«»£¤ê¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Ä¹¤¤È±¤ò¸å¤í¤ËÎ®¤·¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¤ÊÉ÷ËÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÌÜ¤Î´¶¤¸¤¬¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦ÍÍ¤Ê¡© Âç¿Í¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÀ¨¤¤¥¹¥¿¥ß¥Ê¤Ç¤¹¤Í¡ª Íã¤¯¤óÌòºî¤ê¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¤¡¡© ´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡×¡Ö°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£