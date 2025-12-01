ドジャース、28歳の“便利屋”獲得で「完璧かつ万能な解決策」に　24歳若手捕手を目玉にトレード提案　米メディア

ドジャースが28歳の便利屋選手の獲得に動くのか(C)Getty Images

トレード市場で人気の高いカージナルスのブレンダン・ドノバンについて、ドジャースも獲得に動くと予想されている。

米メディア『ClutchPoints』は「ドジャースには、スーパースターたちの存在によってポジションが塞がれ、昇格を阻まれているメジャー即戦力級の若手有望株が溢れている。一方のカージナルスは、ブレンダン・ドノバンというリーグ屈指の価値を持つトレードの切り札を擁している」と説明した。

28歳のドノバンは今季118試合に出場して打率.287、10本塁打、50打点、OPS.775をマークした。同メディアは「卓越した選球眼、高いコンタクト率、そして守備の柔軟性を兼ね備えている。三振が激増している現代野球において、打席で粘り強く球数を投げさせ、高い出塁率を稼げるドノバンの能力は、ドジャース打線にとって完璧かつ万能な解決策となるだろう」と、その能力を高く評価した。

さらに、「二塁でのスタメンはもちろん、主力の休養日には三塁を守り、あるいは左翼をカバーすることも可能で、そのすべてでゴールドグラブ賞級の守備を提供する。ストライクゾーンを支配し、広角に打ち分ける彼の打撃スタイルは、時に“一発頼み”になりがちなドジャース打線に、さらなる厚みと繋がりをもたらすはずだ」と絶賛。内外野をこなせる“便利屋”としても、ドジャースに最適な選手といえそうだ。

また、FA権取得まであと2年の保有期間が残っており、チームにとって「彼を獲得することで、戦力として貢献できる期間を最大限に活用できる」と伝えた。

同メディアは、ドノバンの交換相手として、若手有望株の捕手として期待されている24歳のダルトン・ラッシング、左腕のジャスティン・ロブレスキ、201センチの長身左腕で23歳のロナン・コップの3人を挙げた。