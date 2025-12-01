「可愛すぎて泣いちゃう」河北麻友子、美脚際立つディズニーショット「顔ちっさすぎてカチューシャが大きく見える」
モデルでタレントの河北麻友子さんは11月30日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーリゾートを訪れた際のかわいい姿を披露しました。
【写真】河北麻友子のかわいいディズニーコーデ
コメントでは、「えー待って可愛すぎなんだけど」「めっちゃ可愛い」「可愛すぎて泣いちゃう」「顔ちっさすぎてカチューシャが大きく見える」「可愛すぎ！！まるまる真似っこしたい」「ほんっと毎回可愛い」と、絶賛の声が続出しました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
ディズニーでのプライベートショット投稿に7枚の写真を載せている河北さん。友人と共にディズニーを満喫する姿です。1、2枚目の河北さんの全身ショットでは、大きめのトレーナーから黒タイツの美脚があらわに。圧巻のスタイルであることが分かります。トレーナーに描かれたミッキーマウスとミニーマウス、そしてミニーマウスのポシェットなど、とてもかわいらしいコーディネートです。
美脚際立つコーディネート4月29、30日の投稿でもディズニーを訪れた際の写真を公開していた河北さん。春ということもあり、生脚を出したコーディネートです。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
