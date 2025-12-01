旅先で買いたい「大分県のお土産」ランキング！ 2位「地獄蒸しプリン」、1位は？ 【2025年調査】
年末年始の帰省などで、贈り物を選ぶ機会が増える時期となりました。 その土地ならではの銘菓や特産品など、失敗知らずで喜ばれるご当地のお土産は要チェックです。
All About ニュース編集部では、2025年11月20日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「お土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、旅先で買いたい「大分県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「大分の温泉が好きだから、温泉の成分が入っているプリンは健康によさそうなので買いたい」（40代女性／埼玉県）、「“地獄蒸し”という名前がユニークで、会話のきっかけにもなりやすそうだから」（30代男性／北海道）、「別府らしいご当地感があり、濃厚で満足感が高い」（50代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
回答者からは「大分を代表する銘菓で、大分土産なのがわかりやすいから。個包装もあり、バラマキしやすいのが便利だと思う」（30代女性／石川県）、「お取り寄せするほど好きです。ぜひ爆買いしたいです」（50代女性／長野県）、「大分土産の定番中の定番であり、そのレトロで上品なパッケージデザインと、ラム酒漬けのレーズンと餡の組み合わせが、洋菓子としても和菓子としても楽しめる点が気に入っています」（30代男性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年11月20日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「お土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、旅先で買いたい「大分県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
2位：地獄蒸しプリン（岡本屋）／40票別府温泉の噴気を利用した「地獄蒸し」と呼ばれる伝統的な調理法で作られたプリンです。高温の蒸気でじっくりと蒸し上げることで、硬めの生地ながらも口に入れるとしっとりとした食感になり、ほろ苦いカラメルと絶妙なバランスを生み出しています。現地・別府で味わうのが醍醐味（だいごみ）ですが、お土産としても人気。大分らしいユニークなお菓子です。
回答者からは「大分の温泉が好きだから、温泉の成分が入っているプリンは健康によさそうなので買いたい」（40代女性／埼玉県）、「“地獄蒸し”という名前がユニークで、会話のきっかけにもなりやすそうだから」（30代男性／北海道）、「別府らしいご当地感があり、濃厚で満足感が高い」（50代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
1位：ざびえる（ざびえる本舗）／66票白餡またはラム酒漬けのレーズンを刻んだ餡を、バター風味のビスケット生地で包んで焼き上げた洋風和菓子です。パッケージデザインも高級感があり、お土産として格式があります。大分に訪れた宣教師フランシスコ・ザビエルの功績をたたえて名付けられたとされ、大分の歴史と文化を感じさせる銘菓として、多くの人に選ばれました。
回答者からは「大分を代表する銘菓で、大分土産なのがわかりやすいから。個包装もあり、バラマキしやすいのが便利だと思う」（30代女性／石川県）、「お取り寄せするほど好きです。ぜひ爆買いしたいです」（50代女性／長野県）、「大分土産の定番中の定番であり、そのレトロで上品なパッケージデザインと、ラム酒漬けのレーズンと餡の組み合わせが、洋菓子としても和菓子としても楽しめる点が気に入っています」（30代男性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)