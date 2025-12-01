¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¡¢Ç¯Ëö¤Ë¡Ö¤ä¤ê»Ä¤·¤¿¤³¤È¤Ï²¿¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×ÍýÍ³
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¡Ê38ºÐ¡Ë¤¬¡¢12·î1Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖOha¡ª4¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£º£Ç¯¤â¤¢¤È1¤«·î¤Ç½ª¤ï¤ë¤¬¡¢¡Ö²¿Ç¯¤«Á°¤«¤é¡¢¤ä¤ê»Ä¤·¤¿¤³¤È¤Ï²¿¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
°ÂÂ¼Ä¾¼ù¥¢¥Ê¤¬¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¤Ë¡Öº£Æü¤«¤é12·î¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡£¤â¤¦¤¢¤È1¤«·î¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡© º£Ç¯¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¿åËÎ¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÂç¾æÉ×¡£²¿Ç¯¤«Á°¤«¤é¡¢¤ä¤ê»Ä¤·¤¿¤³¤È¤Ï²¿¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÊÖ¤¹¡£
°ÂÂ¼¥¢¥Ê¤¬¶Ã¤¯¤È¡¢¿åËÎ¥¢¥Ê¤Ï¡ÖËèÆü¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÉ¬»à¤ÇÀ¸¤¤Æ¤ë¤«¤é¤¤¤¤¤ä¡ª ¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Í¡£µ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
°ÂÂ¼Ä¾¼ù¥¢¥Ê¤¬¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¤Ë¡Öº£Æü¤«¤é12·î¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡£¤â¤¦¤¢¤È1¤«·î¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡© º£Ç¯¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¿åËÎ¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÂç¾æÉ×¡£²¿Ç¯¤«Á°¤«¤é¡¢¤ä¤ê»Ä¤·¤¿¤³¤È¤Ï²¿¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÊÖ¤¹¡£
°ÂÂ¼¥¢¥Ê¤¬¶Ã¤¯¤È¡¢¿åËÎ¥¢¥Ê¤Ï¡ÖËèÆü¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÉ¬»à¤ÇÀ¸¤¤Æ¤ë¤«¤é¤¤¤¤¤ä¡ª ¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Í¡£µ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£