元財務官僚、内閣官房参与で、経済学者、数量政策学者、嘉悦大教授の高橋洋一氏（70）が1日、ニッポン放送「垣花正 あなたとハッピー！」に出演。高市早苗首相の台湾有事発言について語った。

国会答弁での台湾有事発言をきっかけに日中関係が急速に悪化しているとして、高市氏は立憲民主党・野田佳彦代表から「独断専行」「言ってはならないことはある」と批判された。高橋氏は「言ってはならないことではない。間違ってはいない」とまず否定した。

高橋氏は「高市さんの性格を考えると、ものすごく資料を読み込むし、（答弁の）事前に勉強する。想定質問にくわえ、さらに問われるかもしれない“更問い”が並ぶ。私の役人の感覚からすれば、あの手の質問はその中に入っていても不思議ではない。独断でないと私は思う。高市さんはあえて言った感じもする」と私見を述べた。「よく勉強してるから、思いつきのことはまず言わないですよ」とし、「撤回もしない」と語った。

「今までこの手の話に日本側は何も答えず、中国側がここがレッドラインだ！って言う。今回は日本側がレッドラインを引いたと私は思う。中国は日本がレッドラインを引いたからカチンときて、パニックになってるんじゃないか」と解説していた。