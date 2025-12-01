¹¥Ä´¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯ÎëÌÚÍ£¿Í¤¬¥É¥¤¥Ä1Éô½é¥¢¥·¥¹¥È¡¡º´Ìî¡õÀîºê¥Õ¥ë½Ð¾ì¤Î¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ë4È¯²÷¾¡
¡¡¡þ¥É¥¤¥Ä1ÉôÂè12Àá¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯4¡½0¥Þ¥¤¥ó¥Ä¡Ê2025Ç¯11·î30Æü¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¡Ë
¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤ÎMFÎëÌÚÍ£¿Í¤¬¥É¥¤¥Ä1Éô¤Ç¤Î½é¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¡¢¥Þ¥¤¥ó¥ÄÀï¤Ç¤ÎÂç¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¸ø¼°Àï5»î¹çÏ¢Â³¤È¤Ê¤ëÀèÈ¯¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢2¡½0¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾5Ê¬¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤ÇMF¥Þ¥ó¥¶¥ó¥Ó¤«¤é²£¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÁö¤ê¹þ¤à¥Þ¥ó¥¶¥ó¥Ó¤Ë½Ä¤Ë¥ê¥¿¡¼¥ó¥Ñ¥¹¡£¤³¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥ï¥ó¥Ä¡¼¤«¤é¥Á¡¼¥à3ÅÀÌÜ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£Æ±24Ê¬¤Ë¼«¿È¤¬Âà¤¤¤¿¸å¤âÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï8°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ïº£²Æ¥Ö¥ì¥ó¥Ó¡½¡Ê¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡Ë¤«¤é²ÃÆþ¸å¡¢²¤½£¥ê¡¼¥°¤È¥É¥¤¥ÄÇÕ¤Ç¤Ï¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ç¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤Ï½é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï2»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢3»î¹çÏ¢Â³¤ÇÆÀÅÀ¤Ë´ØÍ¿¡£10·îÆ¬¤Þ¤Ç¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤ò²¹¤á¤ë¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢°ÜÀÒ¸å½é¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿Æ±·î23Æü¤Î²¤½£¥ê¡¼¥°¤Î¥æ¥È¥ì¥Ò¥ÈÀï°Ê¸å¤Ï¡¢½Ð¾ì¤·¤¿¸ø¼°Àï8»î¹ç¤Ç3ÆÀÅÀ3¥¢¥·¥¹¥È¤È¿ô»ú¤ò»Ä¤·¡¢½øÎó¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡B¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Ë2¡½6¤ÇÇÔ¤ì¤¿Á°Àá¤«¤é·ú¤ÆÄ¾¤·¡¢¸ø¼°Àï3»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤ËÆ³¤¤¤¿¥·¥å¥¹¥¿¡¼´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡Ö¥Á¡¼¥à¤¬¤³¤ì¤Û¤É°ì´Ó¤·¤Æ¥²¡¼¥à¥×¥é¥ó¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¡¢³°¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¡£ÆÃ¤Ë¿ôÅªÍ¥°Ì¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¥´¡¼¥ë¤òÁÀ¤¤Â³¤±¡¢¼ºÅÀ¤òºÇ¾®¸Â¤Ë¤È¤É¤á¤¿¤³¤È¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£»î¹ç±¿¤Ó¤È¾¡¤ÁÅÀ¤Ï»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤À¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢Á°È¾¤Î¤¦¤Á¤ËÂà¾ì¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ç¤ÏMFº´Ìî³¤½®¤ÈMFÀîºêñ¥ÂÀ¤¬¥Õ¥ë½Ð¾ì¤âÊ³Æ®µÚ¤Ð¤º¡¢ºÇ²¼°ÌÃ¦½Ð¤òÆ¨¤·¤¿¡£