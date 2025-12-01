明治安田サッカーJ1・アルビレックス新潟は、今シーズンのホーム最終戦を迎え、柏と対戦しました。試合後のセレモニーでは、今シーズン限りで契約満了となる堀米選手がスピーチしました。



アルビはすでにJ2降格が決まっていますが、ビッグスワンには2万5000人を超える観衆が詰めかけました。意地を見せたいところでしたが、前半20分、柏の日本代表・細谷に決められ失点。続く45分にも再び細谷、さらに後半10分にも細谷。ハットトリックを許し、3点のビハインドとなります。



それでも後半27分、ルーキー・笠井の右足！1点を返しますが、苦しいシーズンを象徴するかのように終始、柏ペースの試合となりました。



試合後、すでに契約満了が発表されている堀米キャプテンがスピーチしました。



■堀米悠斗主将

「大好きな街と9年間 家族を含めて愛してくれたこと忘れません。いつかやっぱりこの地に帰ってきたい。これからもアルビレックス新潟をよろしくお願いします。」



アルビは、12月6日にアウェーでFC東京と戦い今シーズンを締めくくります。