¸òº¹ÅÀ¤Ç±¦ÀÞ¼Ö¤Ë¡Ä²£ÃÇÊâÆ»¤òÊâ¤¤¤ÆÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿75ºÐÃËÀ¤¬¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì»àË´ ±¿Å¾¼ê¤Î31ºÐÃËÀ¤Ë¥±¥¬¤Ê¤·
¡¡°¦ÃÎ¸©ËÅÄ»Ô¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç30ÆüÄ«¡¢¡¢²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹âÎðÃËÀ¤¬·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¤Ï¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡30Æü¸áÁ°5»þ40Ê¬¤´¤í¡¢ËÅÄ»ÔÂçÎÓÄ®10ÃúÌÜ¤Î¿®¹æ¤Î¤Ê¤¤¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢²£ÃÇÊâÆ»¤òÊâ¤¤¤ÆÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ(75)¤¬±¦ÀÞ¤·¤Æ¤¤¿·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃËÀ¤ÏÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢16»þ´Ö¸å¤Ë»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ú¼«Æ°¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ(31)¤Ë¥±¥¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤¬¡¢»ö¸Î¤Î¾Ü¤·¤¤¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£