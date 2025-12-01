ºë¶Ì¡¦Ï·¿Í¥Û¡¼¥à»¦¿Í»ö·ï¡¡¸µ¿¦°÷¤ÎÃË¤ò»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇºÆÂáÊá
ºë¶Ì¸©Äá¥öÅç»Ô¤ÎÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤ÇÆþ½ê¼Ô2¿Í¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç·Ù»¡¤Ï¤¹¤Ç¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¸µ¿¦°÷¤ÎÃË¤ò»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇºÆÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈºÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿Äá¥öÅç»Ô¤ÎÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Î¸µ¿¦°÷¤ÎÌÚÂ¼ÅÍºÈÍÆµ¿¼Ô¤Ïº£Ç¯10·î¡¢¾å°æ¥¢¥»Ò¤µ¤ó¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÚÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·»ö·ï¸å¡¢¸½¾ì¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö·Ù»¡¤Ï¸½¾ì¶á¤¯¤ËÈÈ¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤À¤í¤¦¤«¤éµÕ¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¸½¾ìÉÕ¶á¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÌÚÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤¹¤Ç¤ËÊÌ¤ÎÆþ½ê¼Ô¤ò»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ·Ù»¡¤ÏÆ°µ¡¤Î²òÌÀ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
