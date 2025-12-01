できれば改善してほしい！彼氏のダメな「生活習慣」９パターン
それが当たり前だと思っている「生活習慣」は、もし問題があったとしてもなかなか自分では気づきにくいもの。悪気のない行為で愛する彼女をイライラさせているとしたら、お互いにとって良くないので、早めに改めたほうがいいでしょう。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「できれば改善してほしい！彼氏のダメな『生活習慣』」をご紹介します。
【１】お金はあるだけ使い切り、貯蓄する気がない
「浪費型の使い方を見ていると、『この人でいいのかなぁ』と悩んじゃう」（20代女性）というように、経済観念の違いから今後の交際を考え直す女性もいるようです。彼女との将来を真剣に考えるなら、根本からお金の使い方を見直す必要があるでしょう。
【２】他人の物を「いいでしょ？」と勝手に使ってしまう
「隣の部屋のWi-Fiに無断で接続して『得した気分だよね』って…ちょっとビックリ」（20代女性）というように、平気で他人の所有物を使う無神経さにドン引きされたケースです。軽い気持ちで拝借しても、場合によっては「窃盗」になりかねないので気を付けましょう。
【３】不快指数の限界まで掃除をしない
「片付けを手伝っても徒労に終わるのでもうあきらめた」（10代女性）というように、掃除や整理整頓が苦手すぎるのも、彼女をウンザリさせてしまうようです。どうしても雑になってしまうなら、彼女にやりかたを教えてもらうなど、掃除をあきらめない姿勢を見せましょう。
【４】服を点々と脱ぎ捨てて放置する
「玄関から順に、上着、シャツ、ズボン、靴下、パンツと投げ捨てられていて…。だらしないにもほどがあります！」（20代女性）など、「脱いだら脱ぎっぱなし」などのズボラぶりも、彼女を幻滅させてしまうようです。バスケットにまとめて入れるなど、ほんの一手間で済むので、マメな洗濯と合わせて習慣づけたいものです。
【５】面倒がってゴミをきちんと分別しない
「ビン・カンと電池と生ゴミを一緒くたに捨てている彼氏を見たときは、心底あきれた」（20代女性）というように、あまりにものぐさなゴミの捨て方で、社会人としてのマナーを疑われてしまうパターンです。分別は慣れてしまえば難しいことではないので、わからなければ人に聞いて覚えましょう。
【６】使えるグラスがなくなるまでシンクに洗い物を溜め込む
「食べ残しや謎の液体でドロドロになったシンクにゾッとした」（10代女性）というように、不潔なキッチンを放置するのも彼女をドン引きさせてしまうようです。お風呂やトイレなどの水回りも同様に、悪臭の発生源になりかねないので、最低限の清潔度はキープしたいところです。
【７】誰も観ていないのにテレビをつけっぱなしにする
「電気の無駄遣いだし、食事中も気が散ります」（20代女性）というように、目的もなくテレビをつけることが習慣になっていて、彼女を不愉快にさせているパターンです。せめて「つけっぱなしは避ける」「食事のときは消す」などのルールを設けましょう。
【８】ちょっとの距離でもすぐタクシーに乗りたがるなど、とにかくラクしたがる
「アイロンをかけるのがおっくうだからまた新品のワイシャツを買うとか…。すぐラクなほうに流れるのって、あまりいいことじゃないですよね」（20代女性）というように、少しの我慢ができない彼氏を不安視するケースです。面倒くさがりの自覚がある人は、客観的に見て自分の行動が極端ではないか自問する癖を付けましょう。
【９】人の家でもトイレの便座を上げたまま元に戻さない
「次に使う人のことを考えられないのってどうなの？と思います」（20代女性）というように、彼氏の「便座の扱い」に関して不満を抱く女性は意外に多いようです。自分の家ならともかく、彼女の部屋では座ったまま用を足すようにするなど、あとで掃除をする人のことを考えましょう。
もっとも身近にいるからこそ、自分の長所も短所もよく知っているのが「彼女」です。耳に痛い指摘であっても受け入れるのが交際を長続きさせるためには不可欠でしょう。（佐々木正孝）
