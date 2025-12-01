【装動 仮面ライダーゼッツ AGT2（12個入）】 12月1日 発売 価格：7,788円

バンダイはプレミアムバンダイにて、「装動 仮面ライダーゼッツ AGT2」12個入セットを発売する。店舗の菓子売り場では12月1日に発売しており、プレミアムバンダイでの価格は12個で7,788円。

本製品は「装動」シリーズより「仮面ライダーゼッツ」に登場するライダーをアクションフィギュア化したもの。ラインナップは全10種で、Aパーツ、Bパーツを組み立てることでフィギュアが完成する。

ラインナップは「ゼッツ エスプリムリカバリーA/B」、「ゼッツ パラダイムワンダーA/B」、「ゼッツ テクノロムマシーナリー/テクノロムプロジェクション」、「ゼッツ エスプリムバリア」、「コードゼロイダーA/B」、「ノクスナイトA/B」。AパーツとBパーツは別のボックスに入っている。また「コードゼロイダーA」には「アックスモード」、「コードゼロイダーB」には「サイズモード」の「ブレイカムゼッツァー」が同梱される。

ゼッツ パラダイムワンダー

ゼッツ テクノロムストリーム

ゼッツ エスプリムリカバリー

コードゼロイダー

ブレイカムゼッツァー アックスモード/サイズモード

ノクスナイト

ラインナップ

(C)2025 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映