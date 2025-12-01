¡Ô¹À¥¤¹¤º¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¥¹¥Ñ¥Ã¥Ä¤òÉáÃÊÃå¤Ç¡Ä¡Õ¡Ö¥«¥¿¥Á¤¬¸«¤¨¤ëÉþ¡×¤È»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤Î¡È¥¢¥¹¥ì¥¸¥ã¡¼¡É¤¬ÆüËÜ¤Ç¤âÎ®¹Ô¤ÎÃû¤·¡¢ÀìÌç²È¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤È¤¤¤¦Âª¤¨Êý¤â¡×¤È²òÀâ
¡¡È¯Ã¼¤Ï¡¢¤¢¤ë½÷À¤¬TikTok¤ËÅê¹Æ¤·¤¿1ËÜ¤ÎÆ°²è¤À¤Ã¤¿¨¡¨¡¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹À¥¤¹¤º¤â¥Ñ¡¼¥×¥ë¤Î¥¿¥¤¥È¥¿¥¤¥Ä¤Ç¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥¸¥à¤Ø¡¢¥«¥Ë¥¨ºÊ¤âÂçÃÀ¥¢¥¹¥ì¥¸¥ã¡¼
¡¡11·î5Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥é¥ó¥É½£¤Ë½»¤à½÷ÀA¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö¸ø¶¦¤Î¾ì¤Ç¥ì¥®¥ó¥¹¤òÍú¤¯½÷À¤¿¤Á¡×¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤¹¤ëÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£Æ°²èÆâ¤Ç¤Ï¡¢ËÜÍè¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ê¤É¤ò¤¹¤ëºÝ¤ËÃåÍÑ¤¹¤ë¥¿¥¤¥È¤Ê¥ì¥®¥ó¥¹¤òÉáÃÊ»È¤¤¤¹¤ë½÷À¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤¦¤ï¡£¤Ç¤â¡¢¶ÉÉô¤Î¥«¥¿¥Á¤¬´Ý¸«¤¨¤À¤Ã¤Æµ¤¤Å¤¤¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÌäÂêÄóµ¯¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ý¥¹¥È¡Ù¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¼è¤ê¾å¤²¡¢ÂçÏÀÁè¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ¤Î³¹Ãæ¤Ç¤â¶ËÃ¼¤Ë¥¿¥¤¥È¤Ê¥ì¥®¥ó¥¹¤òÍú¤¤¤ÆÊâ¤¯½÷À¤ò¸«¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤é¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡Ø¥¢¥¹¥ì¥¸¥ã¡¼¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¶áÇ¯¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¡¢¡Ø¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡Ê±¿Æ°¶¥µ»¡Ë¡Ù¤È¡Ø¥ì¥¸¥ã¡¼¡ÊÍ¾²Ë¡Ë¡Ù¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¤Ç¤¹¡£¶áÇ¯¡¢¥¢¥¹¥ì¥¸¥ã¡¼»Ô¾ì¤ÏµÞÀ®Ä¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦»Ô¾ì¤ÏÌó3500²¯ÊÆ¥É¥ë¡Ê55Ãû±ß¡Ë¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2030Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÇÜÁý¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Í½Â¬¤â¤¢¤ë¡×
¡¡¤¿¤À¤·¡¢µÄÏÀ¤ò¸Æ¤Ó¤¬¤Á¤ÊÂ¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥Ý¥¹¥È¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£Ç¯6·î¤Ë¤Ï¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¡ÊÊÆ¥Õ¥í¥ê¥À½£¡Ë¤ò¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ö¥é¤È¥ì¥®¥ó¥¹»Ñ¤ÇË¬¤ì¤¿½÷À¤ÎÉþÁõ¤¬"ÉÔÅ¬ÀÚ"¤À¤È¤·¤Æ¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿»öÎã¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Âç¼ê»æ¹ñºÝÉôµ¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡¡¡Ö»ÜÀßÂ¦¤Ïµ¬Ìó¾å¤Ç¡Ø²ÈÂ²¸þ¤±´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉÔÅ¬ÀÚ¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¡¢È©¤ò²áÅÙ¤ËÏª½Ð¤¹¤ëÀ¼Á¤Î°áÉþ¡Ù¤ò¶Ø»ß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë½÷À¤ÎÉþÁõ¤¬³ºÅö¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£½÷ÀÂ¦¤Ï¼«¿È¤ÎTikTok¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ø¥¸¥à¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¢¥¹¥ì¥¸¥ã¡¼¤¬ÌäÂê¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤¼ÍçÆ±Á³¤Î¤è¤¦¤Ê°·¤¤¤ò¼õ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ù¤È¤Î°Õ¸«¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀ¤´Ö¤ÎÈ¿±þ¤Ï»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¥¢¥¹¥ì¥¸¥ã¡¼¤¬Î®¹Ô¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÊÔ½¸¼Ô¤Î·³ÃÏºÌµÝ»á¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö¿·¤·¤¤¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤È¤¤¤¦Âª¤¨Êý¡×
¡Ö¥¢¥¹¥ì¥¸¥ã¡¼¤Ï¡¢¤³¤³5Ç¯´Ö¤Û¤É¿Íµ¤¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¡¢¥Ø¥ë¥·¡¼»Ö¸þ¤ä·ò¹¯»Ö¸þ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÆü¾ïÅª¤ËÃå¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥È¥ì¥ó¥É¤¬¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ä¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÇÎ®¹Ô¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÇØ·Ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥Ò¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤¬Ïª¹ü¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÉþÁõ¤Ï"ÉÔÅ¬ÀÚ"¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢³¤³°¤Î½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÃÃ¤¨¤¢¤²¤¿Èþ¤·¤¤¥Ü¥Ç¥£¡¼¥é¥¤¥ó¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬1¤Ä¤Î·®¾Ï¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¿·¤·¤¤¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤È¤¤¤¦Âª¤¨Êý¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿³¤³°¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤¬ÇÈµÚ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¥ì¥®¥ó¥¹¤òÉáÃÊÃå¤È¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥¢¥¹¥ì¥¸¥ã¡¼¤ÏÆüËÜ¤Ç¤â·ÝÇ½¿Í¤é´¶ÅÙ¤Î¹â¤¤¿Í¡¹¤Î´Ö¤Ç»Ù»ý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¹À¥¤¹¤º¤â¥¢¥¹¥ì¥¸¥ã¡¼»Ñ¤Ç¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤Ø
¡¡º£Ç¯8·î¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥¢¥¹¥ì¥¸¥ã¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖRUELLE¡Ê¥ë¥¨¥ë¡Ë¡×¤¬¡¢½÷Í¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿¹¹áÀ¡¡Ê30¡Ë¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ëµ¯ÍÑ¡£¥¢¥¹¥ì¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥à¡¼¥Ó¡¼¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡2023Ç¯6·î¤Ë¤Ï¡¢½÷Í¥¡¦¹À¥¤¹¤º¡Ê27¡Ë¤¬¥¢¥¹¥ì¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÅÔÆâ¤Î¹âµé¥¿¥¦¥ó¤Ë¤¢¤ë²ñ°÷À©¤Î¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¥ë¡¼¥à¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¤³¤í¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö¹À¥¤µ¤ó¤Ï¿ÈÂÎ¤ò·ã¤·¤¯Æ°¤«¤¹¤³¤È¤¬¹¥¤¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤«¤é¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¥è¥¬¤ä¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤Ç¤Ï¡¢²÷Å¬¤Ë¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤¿¤á¤Ë¿½ÌÀ¤Î¤¢¤ëÁÇºà¤ò»È¤Ã¤¿¥¦¥§¥¢¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤Ë¼è¤êÁÈ¤à½÷À¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥¹¥ì¥¸¥ã¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÉþ¤Ï¼ÂÍÑÀ¤È¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç½ÅÊõ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡µÞÂ®¤Ë¹¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¥È¥ì¥ó¥É¤Ê¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢µÄÏÀ¤¬´¬¤µ¯¤³¤ê¤¬¤Á¤Ê¥¢¥¹¥ì¥¸¥ã¡¼¡£º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£