¡Ô¼Ç¤¤·¤¿¥Õ¥¸½÷ÀÌò°÷¤Ë¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ·ÐÈñÌäÂê¡×¤òÄ¾·â¡Õ¼Ò°÷¤«¤é¤Ïµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬Ê®½Ð¡¢¥Õ¥¸¤Ï¡Ö¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú
¡¡11·î7Æü¡¢¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤È¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÏÎ¾¼Ò¤Î¼èÄùÌò¤Ç¤¢¤ë°ÂÅÄÈþÃÒÂå»á¡Ê55¡Ë¤Î¼Ç¤¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¼Ò°÷¤¬¸À¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûµ¼Ô²ñ¸«¤ÇÆ¬¤ò²¼¤²¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀ¶¿å¸¼£¼ÒÄ¹
¡ÖÈà½÷¤ÎÉÔ¾Í»ö¤Ï¿·À¸¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÄËº¨¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¤¹¡£´´Éô¤Î°ì¿Í¤Ï¡Ø¸øÉ½¤·¤¿¤Î¤ÏÉ¹»³¤Î°ì³Ñ¡£°¼Á¤Ê¥±¡¼¥¹¤À¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤ÈÏ³¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤ËÅÜ¤ê¤ò±£¤µ¤Ê¤¤¼Ò°÷¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡È¯É½¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼ÒÆâÄ´ºº¤Ë¤è¤Ã¤Æ2020Ç¯¤«¤é5Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢²ñ¿©¤ä¼êÅÚ»º¤Ê¤ÉÌó100Ëü±ßÊ¬¤ÎÁê¼êÀè¤ä¿Í¿ô¤¬»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ë"ÉÔÅ¬ÀÚ·ÐÈñÀº»»"¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤¬¼Ç¤¤ÎÍýÍ³¤À¤ÈÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö°ÂÅÄ»á¤Ï¼Ò²ñÉô¡¢³°¿®Éô¤Ç³èÌö¤·¤¿¸µµ¼Ô¤Ç¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ù¶É»þÂå¤ËÊÆ¹ñÆ±»þÂ¿È¯¥Æ¥í¤ËÁø¶ø¤·¡¢¡ØÆ¨¤²¤Æ¡ª¡¡Æ¨¤²¤Æ¡ª¡Ù¤È¶«¤Ó¤Ê¤¬¤éÃæ·Ñ¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¢¹ñ¸å¤Ï»ÊË¡¥¯¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥×¤òÌ³¤á¡¢¼èÄùÌò¤Ë¿äµó¤µ¤ì¤¿ÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤¬¡ØË¡À©ÅÙ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÁ©Åª¤Ê·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¡Ù¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ÏÈéÆù¤ÊÏÃ¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
¡¡ÊóÆ»¶É¤ò·Ð¤Æ2021Ç¯¤Ë·Ð±Ä´ë²è¶É¥°¥ë¡¼¥×·Ð±Ä¿ä¿ÊÉôÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£·Ð±Ä´ë²è¶É»þÂå¤Î°ÂÅÄ»á¤Î¾åÄ¹¤Ë¤¢¤¿¤ë¤Î¤¬¸½ºß¤ÎÀ¶¿å¸¼£¼ÒÄ¹¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æº£Ç¯3·î¡¢À¶¿åÂÎÀ©¤Î²¼¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó²þ³×¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¼èÄùÌò¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿´Ø·¸À¤â¤¢¤ê¡¢11·î10Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¼Ò°÷¸þ¤±ÀâÌÀ²ñ¤Ç¤Ï¡¢À¶¿å¼ÒÄ¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¸·¤·¤¤¼ÁÌä¤¬Åê¤²¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£
¨¡¨¡¡Ê°ÂÅÄ»á¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ·ÐÈñÌäÂê¤¬¡ËCM½Ð¹Æ¤Ë±Æ¶Á¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Â»³²Çå½þÀÁµá¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤Î¤«¡©
À¶¿å¼ÒÄ¹¡ÖËÜ¿Í¤¬ÊÛºÑ¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´ª°Æ¤·¤ÆÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£ÄóÁÊ¤¹¤ë¥³¥¹¥È¤È¤½¤³¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ë¸«¹ç¤¦¤Î¤«¡Ä¡Ä¡×
¨¡¨¡¡Ê°ÂÅÄ»á¤ÎÈ´Å§¤Ï¡Ë½÷ÀÅÐÍÑ¤Î¿ô»ú¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¼ºÇÔÎã¡£¤ªÍ§Ã£¿Í»ö¡¢¤¤¤¤²Ã¸º¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
À¶¿å¼ÒÄ¹¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦·ë²Ì¤¬½Ð¤¿°Ê¾å¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢½÷ÀÈæÎ¨¤ò¹â¤á¤ëÊý¿Ë¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£º£²ó¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤â¡¢Ç½ÎÏÅª¤ÊÌäÂê¤È¤¤¤¦¤è¤ê»ñ¼Á¤ÎÌäÂê¤È¤¤¤¦¡Ä¡Ä¡×
¡¡À¶¿å¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö½ª»Ï¤·¤É¤í¤â¤É¤í¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÊÌ¤Î¥Õ¥¸¼Ò°÷¤¬¼ó¤ò·¹¤²¤ë¡£
¡Ö¼ÒÄ¹¤Ï¡Ø°¤¤¾ðÊó¤â±£¤µ¤º¤¹¤Ù¤Æ½Ð¤¹¡Ù¤È¸ø¸À¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ÂÅÄ»á¤òÈß¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£"É¹»³¤Î°ì³Ñ"¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÉÔÅ¬ÀÚ·ÐÈñ¤Î¾ÜºÙ¤ÏÌÀ¤é¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¶ÉÆâ¤Ç¤Ï³ùÁÒ¤Ë¤¢¤ë°ÂÅÄ»á¤¬¥ª¡¼¥Ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ò¾ïÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡¢¤½¤Î²ñ¿©¤Ë¤ÏÀ¶¿å¼ÒÄ¹¤é¥Õ¥¸´´Éô¤â¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤«¡¢ÍÍ¡¹¤Ê²±Â¬¤ò¸Æ¤Ö»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡µ¿ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ÂÅÄ»á¤Î´Ø·¸Àè¤È¤µ¤ì¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ËÅÅÏÃ¤·¤Æ°ÂÅÄ»á¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¤»Ý¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢ÀÞ¤êÊÖ¤·¤¬¤¢¤ê¡¢°ÂÅÄ»áËÜ¿Í¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
½÷ÀÌò°÷¤ËÄ¾·â¼èºà
¨¡¨¡Åö³º¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Î²ñ¿©Âå¤ò·ÐÈñÀº»»¤·¤¿¡©
¡Ö¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¨¡¨¡²ñ¿©¤Ë¤Ï¥Õ¥¸´´Éô¤âÆ±ÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡©
¡Ö¤¨¡©¡×
¨¡¨¡ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê·ÐÈñ²ñ¿©¤Î¤Ê¤«¤Ë´´Éô¤ÎÆ±ÀÊ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡©
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤Èº£¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤Ï²¿¤â¸À¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¼èºà¤Ç¤·¤¿¤é¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¤Û¤¦¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡×
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï³µ¤Í°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê²óÅú¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡Ö¡ÊÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê·ÐÈñÀº»»¤ÎÃæ¤Ë¡¢°ÂÅÄ»á¤Î´Ø·¸Àè¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Î²ñ¿©¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ë¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»ö¼Â¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£°ÂÅÄ»á¤¬»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ë·ÐÈñÀº»»¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿²ñ¿©¤Ë¡¢¼ÒÄ¹¤¬»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê°ÂÅÄ»á¤ÎÇ¤Ì¿ÀÕÇ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ËÅö»þ¤ÎÁªÇ¤´ð½à¡¦ÂÎÀ©¤Î¤â¤È¤ÇÅ¬Àµ¤ËÇ¤Ì¿¤Ï¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»ö°Æ¤¬À¸¤¸¤¿¤³¤È¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ë·ÐÈñÀº»»¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ê¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë°ÂÅÄ»á¤«¤éÊÖ¶â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ª¤è¤Ó¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡¢ºÆÀ¸¡¦²þ³×¤Î¶¯²½ºö¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢·ÐÈñ¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê»ÈÍÑ¤ËÂÐ¤¹¤ë¸·Àµ¤Ê½èÊ¬¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Áá´ü¤Ë¸·Àµ¤ÊÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¸øÉ½¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢ÀèÆü¤´ÀâÌÀ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤âºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¡¢°ú¤Â³¤¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê´ë²è¹ÊóÉô¡Ë
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î°ñ¤ÎÆ»¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¤½¤¦¤À¡£