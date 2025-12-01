年間110万円の基礎控除枠を使った生前贈与は、相続対策の代表的な手法のひとつです。非課税枠の範囲内で贈与することにより、相続財産を減らしながら贈与相手にも喜んでもらえるため、実践している人も多いでしょう。しかし、制度への理解が不十分であったり、必要な対策を怠ったりした結果、贈与が認められずに「多額の追徴税」を課されるケースも散見されます。「年110万円以内の生前贈与」に潜む落とし穴とその対策をみていきましょう。

川崎篤志さん（仮名・43歳）の父、一郎さん（仮名・享年68歳）が、心不全により突然この世を去ったのは2年半前のことです。

当時、篤志さんは社会人になって2年目の24歳、これから親孝行をしようと考えていた矢先の出来事でした。

通夜、葬儀がしめやかに行われ、突然のことで気持ちの整理もつかない状態の篤志さん。そんな息子に、母がこう呼びかけました。

「篤志、ちょっとこっちへきてくれる？ 渡したいものがあるの」

母はそう言いながら、客間になっている和室に入っていきます。そして、タンスの引き出しから1冊の通帳を取り出したのです。

「はい、これ、父さんがあなたのために遺してくれたお金よ」

篤志さんは、母から渡された通帳の名義を確認します。そこには「川崎篤志」と、たしかに自分の名前が記されていました。

通帳を開いてみると、1,100万円超の残高が印字されているではありませんか。

「えっ……このお金は？」

篤志さんが困惑しながら母に問いかけたところ、母が事の経緯を語りはじめます。

篤志さん名義の「1,100万円の預金」誕生のきっかけ

――10年以上前のある日、夫婦そろって何気なく見ていた情報番組で、近々、相続税の仕組みが変わることを知りました。なんでも、相続税の非課税枠（基礎控除額）が縮小され、相続税の課税対象者が増えるだろうというもの。

「自分に万一のことがあると、相続税がかかってしまうのでは……」

一郎さんは心配になりました。というのも、一郎さん夫婦は「貯金が趣味」のような倹約家夫婦だったからです。

篤志さんの教育費など、必要な出費に糸目はつけませんでしたが、自分たちの生活は質素そのもの。子どもを授かったのが比較的遅かったため、将来、子どものお荷物にはなりたくないという気持ちも強く、とにかく貯金に励んでいたのです。

「せっかく苦労して貯めた金だぞ、国に奪われてたまるか…」

そう考えた一郎さんは、非課税の範囲内で生前贈与することを決めました。

当時、篤志さんはまだ14歳でした。そのため、一郎さんが代理で篤志さん名義の銀行口座を開設します。

そして、毎年の篤志さんの誕生日に、本人に知らせることなく110万円の入金をはじめました。

というのも、一郎さんは常々「ウチにはお金がないから無駄遣いはするなよ」と、篤志さんにも節約を心がけさせていたのです。

結局、それから亡くなるまでの10年間、一郎さんは毎年欠かすことなく、篤志さんの口座に110万円を入金しました。そして一郎さんが亡くなったこのタイミングで、母は篤志さん名義の通帳を本人に渡したのです。

夫婦は「子どもに迷惑をかけたくない」という思いから、ゆくゆくは介護付き老人ホームに入居するつもりだったそうです。そのため、退職金にも一切手を付けず、年金（月25万円）の一部も預金に回すなどして倹約生活を続けました。その結果、一郎さんの死亡時、預金額は6,000万円を超えていたといいます。

ただ、通帳というサプライズプレゼントを受け取った篤志さんは、「自分にはこのお金があるから」と言って相続放棄。一郎さんの財産はすべて母親が相続しました。

約2年後…篤志さんのもとにかかってきた1本の電話

「税務調査に伺いたいのですが」

ある日、篤志さんのもとに税務署から電話がありました。

突然の電話に最初は詐欺かと疑いましたが、どうやら本物のようです。とはいえ、後ろ暗い所はないため、特に対策せず調査を受けることにしました。

調査当日、調査官から「ご自身が持っている通帳をすべて見せてください」と言われた篤志さん。2冊ある自分の通帳を見せると、調査官は片方の通帳に目を向けます。それは一郎さんが篤志さんのために作った通帳でした。

「こちらの通帳は？」

「ああ、それは父が私のために作ってくれた通帳です」

「そうですか……こちらの通帳の存在はいつお知りになりましたか？」「毎年決まった日に入金があるばかりで、出金はないようですが」

次々に質問が続くなか、篤志さんは正直にありのままを答えました。

篤志さんも、年間110万円までの贈与に対しては贈与税がかからないことは知っていたからです。

ところが、話を一通り聞いた調査官は篤志さんに衝撃の事実を告げました。

篤志さんが絶句したまさかの事実

「これは名義預金になりますね。これは全額を相続財産として申告しなければいけませんでした」

「えっ……？」

思わず絶句する篤志さん。

結局、意図的な隠ぺいではなかったものの追徴課税の対象となり、篤志さんには追加の納税と過少申告加算税が課せられてしまったのでした。

名義預金とは？生前贈与の落とし穴

名義預金とは、口座の名義人と実質的なお金の支配者が異なることです。名義預金とみなされてしまうと、相続発生時に通帳のお金は名義人の財産ではなく、被相続人の財産となってしまい、生前贈与は成立しません。

そもそも贈与を成立させるためには、贈与する人、贈与を受ける人の双方の合意が必要ですが、一郎さん親子にはその合意がありませんでした。

生前贈与を検討する場合、次のことに注意をしてください。

・毎年、贈与契約書を作成する

・毎年同時期の贈与は避ける（定期贈与とみなされる恐れがあるため）

・子の通帳の印鑑は親のものと別のものを用意する

・通帳や印鑑は子が管理して自由に使えるようにしておく

また、暦年贈与の場合、相続開始前の一定期間に受けた贈与は相続財産に持ち戻して計算しなければいけないことにも留意する必要があります。篤志さんのケースで仮に贈与が認められていたとしても、一郎さんの死亡前3年間の贈与（330万円）は、相続財産に加算して相続税の計算をする必要がありました。

なお、税制改正により、暦年課税では令和6年1月1日以後の贈与で取得した財産について持ち戻し期間が段階的に延長され、最終的には相続開始前7年以内となります。

他方、相続時精算課税制度では、年間110万円以内の贈与を相続財産に持ち戻す必要がなくなりました。

いずれにしても、贈与を成立させるには双方の合意と客観的証拠が必要です。スムーズな相続のためには、慎重な生前対策が大切でしょう。

